Восемь партий намерены участвовать в выборах - Минюст РК

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Когда станут известны сроки президентских выборов и кто будет в них участвовать, рассказал BaigeNews.kz глава министерства юстиции Казахстана Канат Мусин.

Он заявил, что сроки выборов определяет глава государства. Когда будет опубликован указ, тогда и станет известна дата.

Регламентируется ли это законами?

"Поскольку президентский срок истекает только через полтора года, поэтому президент в рамках своей инициативой озвучивает Послание, потом издаст указ и определит дату выборов", - сказал глава Минюста.

Депутатская группа Жана Казахстан сделала заявление, что необходимо поправки семилетнего мандата президента внести сейчас, чтобы Токаев вошел на новые выборы. Насколько юридически возможно это быстро воплотить?

"Юридически закон предусматривает возможность объявления досрочных выборов. Это очевидный факт. Вопрос в том, когда такой законопроект будет внесен, это зависит от президента как субъекта законодательной инициативы. Законом сроки рассмотрения парламентом законопроектов не установлены", - уточнил Канат Мусин.

Сколько заявок от партии на регистрацию находятся в Минюсте на данный момент?

"Министерством юстиции приняты уведомления от трёх партий. Три партии находятся на стадии организационном, на стадии созыва съездов. Вернее, одна партия уже съезд провела. Сейчас ведется работа по проверке списков членов партии. Две партии на стадии съезда. Всего восемь партий подавали уведомления. Но пока они первый этап не прошли", - рассказал глава Минюста.

Сможет ли экс-спикер сената Дарига Назарбаева принять участие в президентских выборах?

На этот вопрос ответил член ЦИК Утесисов: