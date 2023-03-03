open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Восемь миллионов звонков от мошенников заблокировали в РК с начала года
pixabay.com Вчера, 23:52
288
Вчера, 23:52
288
Фото: pixabay.com

Восемь миллионов звонков от мошенников заблокировали в РК с начала года

Восемь миллионов телефонных звонков от мошенников заблокировали в Казахстане с начала 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.

Это стало возможным благодаря антифрод-системе, блокирующей звонки с незарегистрированных или подменных абонентских номеров.

"Антифрод" блокирует звонки мошенников за счёт обработки информации о вызовах. С помощью специальной единой системы оператор связи запрашивает данные об активности номера и анализирует их в автоматическом режиме. Если система подтверждает, что вызов реальный и номер не является подменным, то устанавливается безопасное соединение.

"По информации операторов связи, после интеграции системы в 2022 году было заблокировано свыше 19 миллионов фрод-звонков, а за пару месяцев текущего года удалось заблокировать уже восемь миллионов таких звонков. Сегодня сотовые операторы дорабатывают алгоритмы для полного исключения таких случаев", - указывается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#телефон #мошенничество
BaigeNews.kz
Вчера, 23:52
288
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх