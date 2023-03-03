Восемь миллионов звонков от мошенников заблокировали в РК с начала года

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Восемь миллионов телефонных звонков от мошенников заблокировали в Казахстане с начала 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.

Это стало возможным благодаря антифрод-системе, блокирующей звонки с незарегистрированных или подменных абонентских номеров.

"Антифрод" блокирует звонки мошенников за счёт обработки информации о вызовах. С помощью специальной единой системы оператор связи запрашивает данные об активности номера и анализирует их в автоматическом режиме. Если система подтверждает, что вызов реальный и номер не является подменным, то устанавливается безопасное соединение.

"По информации операторов связи, после интеграции системы в 2022 году было заблокировано свыше 19 миллионов фрод-звонков, а за пару месяцев текущего года удалось заблокировать уже восемь миллионов таких звонков. Сегодня сотовые операторы дорабатывают алгоритмы для полного исключения таких случаев", - указывается в сообщении.