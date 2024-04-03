Восемь иностранцев погибли в ДТП в Актюбинской области
Сегодня, 20:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:37Сегодня, 20:37
62Фото: polisia.kz
Крупная авария произошла на трассе Самара-Шымкент возле посёлка Маржанбулак. В ДТП погибли восемь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Столкнулись грузовик Volvo и минивен Toyota Аlhpard под управлением гражданина Узбекистана.
"Водитель минивена и семь его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия. По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение", - сообщили в полиции.
По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены экспертизы.
Самое читаемое
- До 2030 года будет построено 20 новых водохранилищ - Минводы
- Более 800 нелегалов выдворили за пределы страны из Шымкента
- Убийство матери и сына в Актобе: отправлять в тюрьму некого
- Казахстанка сняла интимное видео и вымогала деньги у экс-руководителя
- Экс-руководителя филиала "Казавтожол" приговорили к восьми годам колонии в Павлодаре