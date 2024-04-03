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Восемь иностранцев погибли в ДТП в Актюбинской области

Сегодня, 20:37
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:37
Сегодня, 20:37
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Фото: polisia.kz

Крупная авария произошла на трассе Самара-Шымкент возле посёлка Маржанбулак. В ДТП погибли восемь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Столкнулись грузовик Volvo и минивен Toyota Аlhpard под управлением гражданина Узбекистана.

"Водитель минивена и семь его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия. По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение", - сообщили в полиции. 

По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены экспертизы.

 

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