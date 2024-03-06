Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области
Сегодня, 15:11
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Сегодня, 15:11Сегодня, 15:11
148Фото: baigenews.kz
Смертельное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области, в результате которого погибли восемь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Актюбинской области.
"Проводится досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей, на автодороге “Актобе-Астрахань”, повлекшего гибель восьмерых людей", - говорится в сообщении.
В рамках расследования проводятся мероприятия по выяснению причин ДТП и установлению личности погибших.
Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.
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