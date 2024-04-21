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Воры украли 94 млн тенге и скрылись на лодке

Сегодня, 04:22
АВТОР
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департамент полиции ВКО Сегодня, 04:22
Сегодня, 04:22
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Фото: департамент полиции ВКО

Огромную сумму похитили из сейфа в одном из офисов Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ВКО.

Обращение по факту кражи поступило в полицию 5 апреля 2024 года. Потерпевшие сообщили, что неизвестные взломали сейф и украли 94 миллиона тенге.

В ходе расследования установлено, что злоумышленники заранее подготовили пути отхода с места преступления и, добежав до реки, на надувной лодке сплавились до другого района города.

Спустя несколько дней полицейские задержали двоих подозреваемых 45 и 38 лет. С санкции суда они арестованы. Лодка и похищенные деньги изъяты по месту их проживания.

Ведется следствие.

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