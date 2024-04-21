Воры украли 94 млн тенге и скрылись на лодке

Огромную сумму похитили из сейфа в одном из офисов Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ВКО.

Обращение по факту кражи поступило в полицию 5 апреля 2024 года. Потерпевшие сообщили, что неизвестные взломали сейф и украли 94 миллиона тенге.

В ходе расследования установлено, что злоумышленники заранее подготовили пути отхода с места преступления и, добежав до реки, на надувной лодке сплавились до другого района города.

Спустя несколько дней полицейские задержали двоих подозреваемых 45 и 38 лет. С санкции суда они арестованы. Лодка и похищенные деньги изъяты по месту их проживания.

Ведется следствие.