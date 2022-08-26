Воровал всю ночь и спровоцировал смертельное ДТП автоугонщик в Алматы

Фото: polisia.kz

Автоугонщик спровоцировал смертельное ДТП в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным управления дознания департамента полиции Алматы, 22-летний ранее неоднократно судимый гражданин Р. со двора одного из домов в микрорайоне Аксай угнал автомашину Mazda. На ней он совершил ещё несколько преступлений.

"В жилом массиве Алатауского района злоумышленник в течение ночи с трёх автомашин украл аккумуляторы. А в начале шестого утра он совершил аварию со смертельным исходом. Угонщик, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с проспектом Абая, допустил столкновение с автомашинами марок Toyota Corolla и Kia Rio. От удара Kia по инерции совершила наезд на препятствие. За рулем этого авто находился 52-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия", – рассказал начальник Управления дознания Алматы Олжас Шарипов.

Угонщика задержали сотрудники патрульной полиции. Как оказалось, владелец угнанной машины не знал о её похищении и даже был уверен, что автомобиль стоит во дворе дома.