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  • Воровал всю ночь и спровоцировал смертельное ДТП автоугонщик в Алматы
polisia.kz Сегодня, 10:59
68
Фото: polisia.kz

Воровал всю ночь и спровоцировал смертельное ДТП автоугонщик в Алматы

Автоугонщик спровоцировал смертельное ДТП в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

По данным управления дознания департамента полиции Алматы, 22-летний ранее неоднократно судимый гражданин Р. со двора одного из домов в микрорайоне Аксай угнал автомашину Mazda. На ней он совершил ещё несколько преступлений.

"В жилом массиве Алатауского района злоумышленник в течение ночи с трёх автомашин украл аккумуляторы. А в начале шестого утра он совершил аварию со смертельным исходом. Угонщик, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с проспектом Абая, допустил столкновение с автомашинами марок Toyota Corolla и Kia Rio. От удара Kia по инерции совершила наезд на препятствие. За рулем этого авто находился 52-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия", –  рассказал начальник Управления дознания Алматы Олжас Шарипов.

Угонщика задержали сотрудники патрульной полиции. Как оказалось, владелец угнанной машины не знал о её похищении и даже был уверен, что автомобиль стоит во дворе дома.

"По факту ДТП со смертельным исходом согласно статье 345 части 3 УК РК начато досудебное расследование. Следствие также будет проведено на предмет незаконного завладения чужим транспортным средством, а также серии краж чужого имущества. В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемый водворён в изолятор временного содержания", – резюмировал Олжас Шарипов.

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#ДТП Алматы #кража #автомобиль #смерть
Сегодня, 10:59
68
Журналист

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