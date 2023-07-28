"Ворота в ад": крупнейшую в мире впадину в вечной мерзлоте сняли с беспилотника

Фото: ©Down To Earth

Кратер Батагайка в Республике Саха (Якутия, Россия) — самая большая впадина в вечной мерзлоте в мире. Термокарстовый провал давно известен ученым, но они не теряют интерес к его исследованиям, передает BaigeNews.kz со ссылкой на naked-science.ru.

Съемочная группа Ruptly посетила расположенный в тайге кратер и запечатлела его с высоты птичьего полета. Природный объект, который прозвали воротами в ад, испещрен небольшими ручьями и холмами, а его края поросли молодыми деревьями.

Длина Батагайки составляет километр, максимальная глубина разломов — 100 метров. Однако постоянно увеличивающийся размер впадины не позволяет точно измерить ее объем.

Недавно сотрудники Института мерзлотоведения имени Мельникова заявили о быстром таянии Батагайки. Из-за этого впадина начала быстро расширяться.