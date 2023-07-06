Воробьи стали причиной остановки ремонта на Тенгизе

Фото: Пресс-служба ТШО

На Тенгизском месторождении на две недели остановили демонтажные работы. Причиной такого решения стало обнаруженное гнездо с птенцами воробьёв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ТШО.

"Во время работ на Тенгизском месторождении на территории завода третьего поколения было обнаружено воробьиное гнездо с птенцами. Рабочие добровольно решили приостановить демонтаж близ птенцов. Экологи оградили территорию, обеспечив птенцам безопасное расстояние в 10-15 метров вокруг гнезда. Все работники терпеливо ждали, зная, что скоро эти малыши расправят крылья и покинут свой дом. Сегодня мы рады поделиться с вами этими снимками, запечатлевшими момент, когда птенцы взлетели и начали самостоятельную жизнь", — сообщили в пресс-службе ТОО "Тенгизшевройл".

Отмечается, что рабочие очень бережно относятся к живой природе. К примеру, в 2021 году на Тенгизском месторождении приостановили эксплуатацию нескольких автомобилей, из-за того, что в кузовах свили гнёзда птицы.