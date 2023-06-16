Вопросы общественной консолидации обсудили на Национальном курултае

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В рамках предстоящего заседания Национального курултая в Туркестане состоялось заседание рабочей секции "Қоғамдық консолидация" (Общественная консолидация). На ней члены курултая обсудили вопросы общественной консолидации, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках сессии, модератором которой выступила заместитель руководителя Администрации президента-секретарь Национального курултая Аида Балаева, выступили известные общественные деятели, депутаты парламента, члены общественных советов из регионов, руководители СМИ, эксперты: Бану Нургазиева, Азат Перуашев, Уайс Ерсайынулы, Байдильда Жылкышиев, Нуртай Сабильянов, Ахмет Мурадов, Айгуль Орынбек, Талгат Калиев, Таттыгуль Талаева и другие.

В ходе дискуссии члены Национального курултая обсудили вопросы развития гражданского общества и укрепления межэтнического единства, законодательного регулирования деятельности общественных объединений, особенностей формирования национальной идеологической повестки, роли общественных советов в регионах.

Отдельный блок обсуждения был посвящён теме повышения правовой грамотности среди населения. Эксперты предложили возобновить практику организации общественных консультаций для граждан с привлечением нотариусов, адвокатов, сотрудников полиции, прокуратуры и судебных исполнителей.

Кроме того, члены Национального курултая поделились мнениями и предложениями касательно содействия развития отечественных СМИ и медиаконтента, а также их роль в продвижении ценностей укрепления общественной консолидации.

По итогам обсуждения было принято решение касательно разработки специального плана мероприятий по реализации предложений членов курултая совместно с государственными органами.