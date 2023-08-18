Вопросы духовного развития обсудили в Туркестане

Вопросы духовного развития, поднятые Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на втором заседании Национального Курултая, обсудили в Туркестане на заседании круглого стола, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство информации и общественного развития РК.

На заседании круглого стола министр отметил актуальность тем, поднятых Президентом на втором заседании Национального курултая "Справедливый Казахстан – Адал азамат".

"Выступая на курултае Глава государства сказал: "Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого. Ответственность перед своей страной и семьей – это признак высоконравственной и зрелой личности", – подчеркнул глава МИОР.

Дархан Кыдырали особо выделил тот факт, что нынешнее мероприятие проходит именно в Туркестане – духовной столице страны и тюркского мира.

"Еще с древних времен понятие "честный гражданин" напрямую связано с духовностью. Напомним, что на Национальном Курултае в Туркестане Глава государства сообщил, что найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном, и поручил передать его в Духовное управление мусульман Казахстана. Это благородное наследие будет помещено в мавзолей учителя тюркского мира Ходжи Ахмеда Яссауи. Нет сомнений в том, что это станет значимым событием в духовной жизни нашего народа", - сказал Дархан Кыдырали.

Участники совещания обсудили деятельность специалистов религиоведов в Казахстане, обратили внимание на важность комплексного анализа и изучения религиозной сферы для предотвращения появления и деятельности деструктивных религиозных течений, а также своевременного реагирования на вызовы.

Министр Дархан Кыдырали отметил, что на мероприятии был поднят ряд актуальных вопросов, озвучены эффективные предложения, и выразил искреннюю благодарность участникам за активную гражданскую позицию и конструктивное экспертное мнение.

В мероприятии приняли участие министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, Главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, аким Туркестанской области Дархан Амангельдиулы, Уполномоченный по правам ребенка Республики Казахстан Динара Болаткызы, а также члены Совета аксакалов при ДУМК, совета ученых, имамы, представители университета Нур-Мубарак и другие.