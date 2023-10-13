Вопросами трансграничных рек займётся отдельный департамент - Нуржигитов

Отдельный департамент для международных переговоров по трансграничным рекам создадут при министерстве водных ресурсов и ирригации РК. Об этом на первом брифинге министерства сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил глава ведомства, сегодня министерством продолжается работа со странами Центральной Азии по разработке водно-энергетического механизма взаимовыгодного управления водными ресурсами.

"Самым главным вопросом в работе министерства на сегодняшний день является проведение эффективной водной дипломатии. Республика Казахстан, особенно её южные регионы, очень зависимы от трансграничных рек. Поэтому сейчас в составе министерства мы создаём специальный департамент для международных переговоров по трансграничным рекам. Это будет основной департамент нашего министерства", - заявил Нуржигитов.

Он отметил, что на заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания механизма долгосрочного и устойчивого регионального сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии путем создания консорциума.

"Министерство приложит все усилия для реализации инициативы Международного фонда спасения Арала по созданию долгосрочного и устойчивого механизма регионального сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии", - сказал министр.

Министр добавил, что благодаря переговорам межправительственного совета Казахстана и Кыргызстана, в настоящее время из Кировского водохранилища перекачивается 12 кубометров воды в секунду, аккумулируется вода в водохранилища Жамбылской области.