Вопросами про уборку снега закидали в прямом эфире акима Павлодара

Аким Павлодара провел прямой эфире в Instagram для жителей города и готов был ответить на вопросы. Однако самой обсуждаемой темой стала уборка снега. Хасару Хабылбекову люди стали писать про очистку центральных улиц, микрорайонов, частного сектора и даже конкретных дворов многоэтажек. За 50 минут общения с аудиторией градоначальнику пришлось ни раз возвращаться к объяснению по сути одного и того же, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Хасар Хабылбеков, взявший пример со своего руководителя акима Павлодарской области Асаина Байханова, активно ведет страницу в Instagram, где отвечает на вопросы жителей в личных сообщениях, а иногда выходит и в прямой эфир. Очередное общение акима города с населением обернулось бесконечными вопросами про уборку снега.

"Как вы сами видите март, но по прогнозу погоды у нас обильный снегопад стоит до конца недели. Если сравнивать с прошлым зимним периодом, то у нас количество осадков увеличилось в два раза в этот зимний период. Но акимат города для того, чтобы вовремя очищать дороги от снега подрядной организации количество техники увеличено почти в 2 раза. Если брать конкретно частный сектор, я объезжал город, проехал два микрорайона: Второй Павлодар и Зеленстрой. Они у нас более подтопляемые. По ним на сегодняшний день уже 80 процентов снега вывезено с улиц частного сектора. Количество техники по уборке снега частного сектора по сравнению с прошлым годом также увеличено в два раза. У нас порядка 20 бригад было, то в этом году за счет обильного снегопада мы количество бригад увеличили до 40", - пояснил в самом начале эфира аким Павлодара Хасар Хабылбеков.

Не смотря на объяснение ситуации, вопросов про снег меньше не стало. Люди принялись писать конкретные адреса дворов многоэтажек, где необходима уборка. Аким города тактично отмечал, что вопросом займется отдел ЖКХ и что внутриквартальные территории отрабатывают 10 бригад. Вместе с тем, приходилось приводить и конкретные аргументы на претензии жителей.

"Уборкой улиц от снега на протяжении примерно 15 лет занимается одна и та же компания. Технология по уборке соблюдается, не меняется. Очень много обращений поступает о том, что в том году лучше чистили, в этом году хуже чистили. По факту технология не меняется, все зависит от погодных условий. Если ежедневно идут обильные осадки, хоть 1000 единиц техники зайдут в город они в любом случае в один день не смогут очистить город. Полноценно работу можно выполнять только ночью в связи с тем, что у нас днем все дороги загружены. По ним ходит общественный транспорт, автомобили легковые", - высказался Хасар Хабылбеков.

К слову, аким города начал эфир поздно вечером, как раз на протяжении всего дня в Павлодаре шел снег. Градоначальник отметил, что за несколько часов выпало порядка 15 сантиметров осадков и для того, чтобы теперь вычистить хотя бы магистральные улицы, по которым ходит общественный транспорт, коммунальщикам потребуется 5-7 дней.

По данным синоптиков, в ближайшую неделю в Павлодаре вновь ожидаются осадки в виде снега, а на праздник Наурыз не исключены снег с дождем.