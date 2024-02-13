Вопрос проверки мобильных переводов пересмотрят в Казахстане

В Казахстане пересмотрят вопрос проверки мобильных переводов. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передаёт BaigeNews.kz.

"Вопрос чувствительный. У меня есть поручение еще раз посмотреть на этот вопрос, мы еще раз внутри финансово-экономического блока вопрос рассмотрим. Еще раз обсудим механизм детализации, критерии. Мы вернемся к этому вопросу", - сказал Байбазаров.

В свою очередь, министр финансов Мади Такиев напомнил, что уплата налогов является обязанностью каждого гражданина и мобильные переводы в любом случае будут проверяться.

В проекте нового Налогового кодекса обсуждаются режимы налогообложения для разных категорий, чтобы они были приемлемыми, простыми и не приводили к ухудшению общественного настроения, добавил Такиев.

Напомним, что с 1 января в Казахстане налоговые органы начали отслеживать мобильные переводы казахстанцев, чтобы выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.