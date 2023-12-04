Вопрос газифицикации Петропавловска поднял аким СКО

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов настаивает на том, чтобы газифицировать Петропавловск с помощью российского газа, передаёт BaigeNews.kz.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов напомнил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, что в регионе разрабатывают несколько вариантов газификации.

"Это прерогатива Министерства энергетики. Но, учитывая, что это вопрос улучшения условий проживания в регионе, мы внесли предложение протянуть природный газ от границы с Российской Федерацией, города Ишим, до Петропавловска. Газопровод диаметром 1200 миллиметров идёт на Омск, его расстояние от Петропавловска - 156 километров. Это рядом. Объём газопровода позволяет это, мы этот вопрос поднимали и будем поднимать", - сказал Гауез Нурмухамбетов.

Он отметил, что власти региона обращались с этой инициативой в правительство и Министерство энергетики.

По его словам, газификация придаст импульс развитию региона, создаст благоприятные условия для перехода от аграрной к аграрно-индустриальной экономике, позволит привлечь в регион новых инвесторов, будет способствовать снижению оттока населения.

Напомним, вопрос газификации в регионе стоит остро и обсуждается довольно давно. Об обеспечении северного Казахстана российским газом говорят последнее десятилетие. С 2021 года рассматривается вариант подключения северо-востока Казахстана от Барнаула или через Омск. А Министерство энергетики Казахстана ранее рассматривало проведение трубопровода из Кокшетау.