Вопреки прогнозам: Импорт картофеля в Казахстане впервые за несколько лет превысил экспорт

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Импорт картофеля в Казахстане впервые за последние годы превысил экспорт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.

Несмотря на увеличение объёма сбора и урожайности картофеля в 2021-м, в первом полугодии 2022 года импорт картофеля впервые превысил экспорт: в 4,7 раза — 38,7 тысячи тонн против 8,2 тысячи тонн.

При этом ранее экспорт всегда превышал импорт. Так, например, в 2021 году экспорт в соответствующем периоде составлял 71,4 тысячи тонн, против 52,4 тысячи тонн импорта (разница — на 36,3 процента), в 2020 году он и вовсе достигал 151,8 тысячи тонн, против 19,7 тысячи тонн импорта (разница — в 7,7 раза).

В 2021 году валовой сбор картофеля составлял четыре миллина тонн — почти столько же, сколько и годом ранее, плюс всего 0,6 процента.

В региональном разрезе больше всего картофеля было собрано в Алматинской (789,8 тысячи тонн), Павлодарской (581,7 тысячи тонн) и в Северо-Казахстанской (551,4 тысячи тонн) областях.

В 2022 году посевная площадь картофеля, по предварительным данным, составила 198,9 тысячи гетаров — на 1,9 процента больше, чем годом ранее.

Самые высокие показатели отмечены в Северо-Казахстанской области: 31,5 тысячи гектаров, минус 1,2 процента за год. В тройке лидеров также оказались Алматинская (26,1 тысячи гектаров, минус 35,8 процента) и Павлодарская (24,9 тысячи гектаров, плюс 22,4 процента) области.

Тем временем фермеры в Казахстане начали собирать с полей ранние сорта картофеля ещё в августе, сообщает Хабар24. Массовая уборка урожая началась c первых чисел сентября.

Предстоящий урожай картофеля в Казахстане может превысить объёмы прошлого года. Из двух миллионов тонн, необходимых для внутреннего рынка, около 300 тысяч тонн будут излишками. Ожидаемый избыток намерены полностью отправлять на экспорт. Со склада фермеры даже могут отпускать картофель по 80 тенге за килограмм.