Вооружённого вымогателя задержали в Петропавловске
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УБОП задержал подозреваемого в вымогательстве денег у подростка в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С заявлением в Управление полиции обратилась 36-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что у её 17-летнего сына неизвестный под угрозой насилия вымогает 10 тысяч тенге.
18-летнего подозреваемого задержали в одном из торговых домов после передачи денег.
В ходе обыска у него изъяли 10 тысяч тенге, пневматический пистолет, пули, лезвие от складного ножа, полимерную ёмкость с приспособлением для употребления наркотических средств.
Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 194 УК РК - “Вымогательство”.
Полицейские проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.
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