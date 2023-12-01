Вооружённого вымогателя задержали в Петропавловске

УБОП задержал подозреваемого в вымогательстве денег у подростка в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в Управление полиции обратилась 36-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что у её 17-летнего сына неизвестный под угрозой насилия вымогает 10 тысяч тенге.

18-летнего подозреваемого задержали в одном из торговых домов после передачи денег.

В ходе обыска у него изъяли 10 тысяч тенге, пневматический пистолет, пули, лезвие от складного ножа, полимерную ёмкость с приспособлением для употребления наркотических средств.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 194 УК РК - “Вымогательство”.

Полицейские проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.