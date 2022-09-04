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  • Волонтёры "Жастар Рухы" из Туркестанской области выезжают в Костанай
Волонтёры "Жастар Рухы" из Туркестанской области выезжают в Костанай Сегодня, 17:52
186

Волонтёры "Жастар Рухы" из Туркестанской области выезжают в Костанай

Молодёжным крылом "Жастар Рухы" партии Amanat сформированы волонтёрские группы для оказания помощи пострадавшим от пожара в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Волонтёры из Туркестанской области одними из первых выразили готовность принять участие в восстановительных работах на местах.

По словам активиста Олжаса Мамыра, они не понаслышке знают, каково населению в такой сложной ситуации.

"Мы помогали людям после событий в Арысе и Мактаарале. Тогда добровольцы со всей страны приезжали к нам в область и непосредственно участвовали в восстановительных работах, отправляли продукты первой необходимости. Уже ночью я связался с "Жастар Рухы", чтобы меня включили в группу волонтёров, а утром мы работали на пункте сбора гуманитарной помощи. Сегодня мы проявляем солидарность с гражданами страны и не задумываясь отправляемся в Костанайскую область", − отметил Олжас Мамыр.

В настоящее время волонтёры продолжают работу на пунктах сбора гуманитарной помощи, открытых при филиалах партии.

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#волонтер #помощь #Пожар
Сегодня, 17:52
186
Журналист

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