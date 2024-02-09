Волонтёры привезли еду застрявшим на трассе в Карагандинской области
Сегодня, 06:34
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Сегодня, 06:34Сегодня, 06:34
144Фото: стоп-кадр из видео/ instagram.com/vc_shanirak
Волонтеры центра "Шанырак" из Темиртау организовали развозку еды и напитков для пассажиров и водителей, которые в буран оказались на закрытой трассе, передаёт BaigeNews.kz.
Пакеты с перекусом и водой доставили на спецтехнике. Молодые ребята и девушки обошли вереницу машин и раздали припасы пассажирам и водителям и грузовиков и легковых автомобилей.
"Несмотря на многочисленные предупреждения об ухудшении погодных условий, многие путники остались в дороге на республиканской трассе. Волонтёры центра Шанырак организовали людям развозку еды и напитков, а желающим укрыться от непогоды акимат Темиртау предоставил ночлег. Безопасность водителей круглосуточно обеспечивают полиция и спасатели. Уважаемые жители, убедительно просим вас следить за информацией об изменении погоды и о введённых ограничениях на трассе", — отмечается в сообщении волонтёрского центра.
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