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Волонтёрство стало ключевым элементом общественного развития - эксперт
На Международном форум волонтёров в Астане иностранные эксперты обсудили важность волонтёрского движения в современном мире и его вклад в достижении устойчивого развития, передаёт BaigeNews.kz.
Открывая мероприятие, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, отметил, что форум - это хорошая возможность для наших стран поделиться опытом и стратегиями, которые помогут сформировать более эффективное сообщество волонтеров.
По его словам, волонтёрство является огромной силой, которая требует соответствующей ответственности.
"История организации волонтёрства берёт своё начало в 19 веке. Именно тогда появились первые организации, призывающие людей добровольно присоединиться к волонтёрскому движению и участвовать в различных благотворительных и социальных проектах. Следующий значительный этап волонтёрства пришёлся на эпоху двух мировых войн. Во время первой и второй мировых войн миллионы людей стали частью волонтёрских организаций. Они поддерживали военнослужащих, работали в медицинских учреждениях", - рассказал Кубанычбек Омуралиев.
Он подчеркнул, что исторически в тюркских традициях, особенно в Среднеазиатских странах, существует такое понятие, как "родовая помощь".
"Это понятие играет особую роль в жизни наших братских народов в любой жизненной ситуации. Когда кто-либо сталкивается с острой необходимостью в пище, жилье, одежде, вся родня и друзья приходят на помощь. Я даже сам помню, что когда строили дома, все приходили и помогали. С течением времени волонтёрство стало ключевым элементом современного общественного развития", - добавил Кубанычбек Омуралиев.
Постоянный координатор ООН в Казахстане, Микаэла Фриберг-Стори, в свою очередь, высказалась о важности волонтёрского движения в современном мире.
"Мир сейчас движется в разных направлениях. Мы знаем, что пандемия откинула нас немного назад. Далее климатический кризис представляет из себя угрозу. Также геополитическое напряжение, которое мы видим сейчас по всему региону, создаёт и приводит к горечи, потерям, переживаниям. Нам нужно выразить всю нашу приверженность от стран, руководителей государств, и все мы должны внести свой вклад, чтобы преодолеть эти трудности. Волонтеры играют важную роль, когда мы говорим о качестве образования, гендерном равенстве и вопросах климата", - сказала Микаэла Фриберг-Стори.
По её словам, международному сообществу необходимо разработать общие подходы к популяризации и регулированию работы волонтёров.
"Нам нужно понять, какие подходы существуют к волонтёрству. Какие-то виды волонтёрских работ должны быть под регулированием, но какие-то могут быть разрозненными. Может, вы только раз в жизни станете волонтёром для какой-нибудь школьной ярмарки, но это тоже важно. Вы работаете для общества, но при этом нельзя забывать о том, что это значит для вас. Это должно приносить вам радость, энергию от того, что вы оказываете помощь человеку. Мы, со стороны ООН, признаём абсолютную важность волонтёрства", - заключила координатор Микаэла Фриберг-Стори.
В мероприятии также принимают участие исполнительный координатор волонтерской программы ООН Тойли Курбанов, режиссёр, учредитель фонда "Культурные инициативы" Тимур Бекмамбетов, руководитель представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артур Ван Дизен, руководитель Ассоциации волонтеров Узбекистана Ширин Абидова, музыкант, президент Ассоциации "AHBAP" Халук Левент.
Фото Артёма Чурсинова.
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