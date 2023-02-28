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Волонтёрское движение по поиску пропавших появилось в Актау
В Актау начал работу филиал республиканского поискового добровольного движения "LiDER.KZ". Его координатором является 19-летний Давид Миникаев. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с волонтёрами отряда о сложностях поисковых работ и нехватке добровольцев в аулах и поселках.
Молодой волонтёр рассказал, что основная миссия организации – поиск пропавших людей. Во время поисково-спасательных работ в отряде железная дисциплина. На поиск запрещено приезжать в плохом самочувствии и после принятия алкоголя. Также волонтёры очень серьёзно следят за экипировкой. Когда поступают ориентировки на поиск человека, волонтёры незамедлительно расклеивают их на местности, опрашивают людей, начинают розыскной процесс.
Отличным инструментом в поисковых работах является социальная сеть Instagram, туда мы размещаем сообщения о пропаже людей. Помимо работы в социальных сетях, есть работа на местах, когда мы расклеиваем ориентировки и опрашиваем людей. Самое главное при поиске — это сбор корректной и достоверной информации. От родственников пропавших мы просим точно указать, в чём был одет человек, когда его последний раз видели, был ли накануне пропажи дома конфликт, и есть ли у него психические отклонения. Алгоритм нашей работы отличается, если пропавшим является ребёнок или, например, пожилой человек, страдающей деменцией, - рассказал Миникаев.
Поиски ребёнка требуют незамедлительной реакции волонтёров. Ведь многие жители Актау помнят шокирующие историю, когда в 2016 году без вести пропавшая шестилетняя Виктория Минина была найдена изнасилованной в нежилом массиве города. Девочка пропала после того, как вышла поиграть возле дома. Сначала её поисками занимались родные, спустя 2,5 часа они заявили в полицию об исчезновении ребенка. Вечером изнасилованную девочку в тяжёлом состоянии с сильным кровотечением и тепловым ударом обнаружили полицейские.
Такие страшные инциденты требуют от нас оперативной реакции, потому что мы не знаем – может ребенок заигрался на улице и заблудился или мы имеем дело с криминалом. Часто нам приходится искать и подростков, которые сами уходят из дома. В таких случаях, как правило, мы опрашиваем друзей, потому что нередко они прикрывают "потеряшек". Был случай, когда к нам поступила ориентировка о пропаже 16-летней девушки. Она увидела информацию о себе, и сама вышла на связь. Объяснила, что с ней все в порядке. Тогда мы передали эту информацию правоохранительным органам и родственникам, после чего поисковые работы были приостановлены. Все объявления о пропаже мы получаем от правоохранительных органов. Если кто-то обращается к нам не через полицию, то мы обязательно просим их написать официальное заявление, без него мы не работаем. Нужно удостовериться, что случай по всем критериям проходит как внезапное исчезновение. Мы не можем тратить время на поиски того, кто ушёл к друзьям и забыл позвонить маме, - объяснил волонтёр.
Добровольцы рассказывают, что тяжелее всего найти людей, которые пропали без вести длительное время назад. Тогда установить последний круг общения пропавшего сложно. Но есть случаи, когда волонтерам удавалось установить утерянные родственные связи. Так, например, месяц назад поступила информация от жителя Астрахани, который искал в Актау своих родных.
Мужчина рассказал, что его родные переехали в Актау из Астрахани 30 лет назад. С тех пор он их не видел. Пытался найти через социальные сети, но не получилось. Усугубляло ситуацию и то, что он ослеп в результате аварии. Спустя месяц поисков нам удалось найти его родную сестру, которая, как оказалось, обращалась в местные исполнительные органы Астрахани, но информации так и не получила. И вот спустя 30 лет родные брат и сестра нашли друг друга, теперь они планируют увидеться.
Что касается пропавших людей, то теряются все. Ещё одна сложная категория - пожилые люди с возрастными психическими отклонениями.
Сложность заключается в общении, некоторые могут испугаться, не понимают, что мы волонтеры и не нанесём им вреда. Как правило, они не могут вспомнить свой адрес или номера родственников. Был случай в Актау, когда без вести пропал пожилой мужчина, перенёсший инсульт. Он не мог говорить, и когда шёл, его из-за походки могли спутать с пьяным человеком. В таких случаях очень важно неравнодушие людей, чтобы они не проходили мимо лежащих на земле людей, думая, что это очередной пьяный бездомный. Есть множество кейсов, когда выяснилось, что такому человеку нужна медицинская помощь, - отмечают волонтеры.
Волонтёрское движение объединило в своих рядах очень разных людей. Среди добровольцев есть и воспитатели детских садов, и социальные работники, и безработные.
Истории волонтеров
Гульмира Таумбаева работает воспитателем в детском саду. Совмещать столь ответственную работу с волонтерской деятельностью непросто, но и сидеть сложа руки она не может.
Не скрою, что совмещать достаточно непросто, но я не могу оставаться в стороне. Признаться, я ждала, когда в Актау появится человек, который будет заниматься поисковыми работами на добровольной основе, как это практикуется в других городах Казахстана. Например, в Алматинской области, где проживают мои родственники: многие из них волонтеры-поисковики со стажем, поэтому, узнав о наборе желающих – я мгновенно откликнулась, несмотря на дневную работу воспитателя, где я занимаюсь детьми. Совмещать непросто, но вполне реально: в 18:00 я освобождаюсь с работы и, если есть сообщение о "потеряшке", собираюсь вместе со всеми в обозначенном пункте сбора. С собой у меня всегда одежда для поисковых работ – это бейдж, спецовка, а рации нам выдает координатор на месте, - говорит Гульмира Таумбаева.
Одной из первых поисковых операций Гульмиры стало сообщение о пропаже 11-летнего мальчика, который ушел из дома.
"Как человек, ежедневно работающий с детьми, я вижу, что в нашем обществе есть родители, которые относятся к своим детям халатно. Порой, когда опрашиваешь родителей "потеряшек" - некоторые не знают, с кем ребенок дружит, у кого мог остаться и так далее. Советую родителям быть бдительнее, и что самое важное – слышать своих детей. Тогда я думаю случаев пропаж детей, когда они намеренно уходят из дома, будут намного меньше", - добавила Гульмира.
Айтуару 43 года, он работает в сфере ЖКХ, по образованию специалист-теплотехник.
"Помню, как я увидел во дворе дома пожилую женщину, которая, несмотря на минусовую погоду, была одета в платье, тогда как все остальные были в куртках. Мы с коллегами сразу подошли к ней, спросили, все ли в порядке, а затем позвали в теплое помещение и напоили чаем. Позвонили участковому, но он сказал, что у него нет времени, а бабушка начала немного паниковать и хотела вновь выйти на улицу. Мне удалось ее сфотографировать, и я начал рассылать сообщение о найденной бабушке. Так, я нашел страницу в Instagram о волонтерах, и они быстро связали нас с полицейскими, которые забрали бабушку и отвезли родственникам. С тех пор я вхожу в наш штат волонтеров. На поисковые операции не выхожу, я отвечаю за информационное сопровождение, рассылку сообщений по группам в Whatsapp и переговоры с родственниками пропавших. Правоохранительные органы имеют больше ресурсов и знаний – это очевидно, так же и то, что они имеют опыт работы и специальную подготовку. Однако волонтеры ценны тем, что мы можем помочь полиции придать случаям исчезновения огласку. Чем больше людей, даже пусть и прохожих, будут знать о поисковой операции, тем выше шанс найти человека. Это очень ускоряет процесс, когда важна каждая минута", - рассказал Айтуар.
Волонтёрами могут стать даже домохозяйки, как например, Наталья Цатурянц, мать двоих детей.
"У каждого из участников нашего движения есть свои функции. Если Айтуар больше отвечает за информационное освещение, я отвечаю за молодежное крыло. Мы привлекаем к нашим поисково-розыскным работам молодежь в возрасте от 14 до 18 лет. Главным условием сотрудничества является письменное согласие родителей. Подростки разбиваются на группы, которые возглавляют один из взрослых. Они прочесывают местности, а также расклеивают ориентировки и опрашивают прохожих. Но в городе найти желающих помочь в поисковых работах не так трудно, как, например, в сельской местности. Поэтому мы работаем над тем, чтобы в селах молодежь больше знала о нашей организации и была готова протянуть нам помощь. Это очень важно, потому что люди теряются не только в областном центре, но и в Жанаозене и районах. Важно не просто то, чтобы были волонтеры, приоритетнее – правильно их скоординировать, передать им свои знания и алгоритмы, которые нужны при поисковых операциях. Для этого нужны люди, пункты сбора, оснащение.
Взаимодействие волонтёров и власти
В своей нелёгкой работе волонтеры-поисковики не могут не взаимодействовать с местными властями, прежде всего, с правоохранительными органами и ДЧС. Такое взаимодействие является приоритетным. Волонтеры отмечают, что они ни в коей мере не пытаются подменить собой полицию, спасателей и другие специальные государственные службы, а сотрудничают с ними в рамках законодательства РК и международных норм права.
"Мы сотрудничаем с полицией региона – среди них опытные следователи и оперативники, с которыми мы координируем наши действия. На прошлой неделе мы подписали меморандум с департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. Мы договорились о том, что мы будем участвовать в учениях, чтобы мы могли оказывать волонтерскую помощь не только при внезапном исчезновении людей, но и в чрезвычайных ситуациях: пожарах, землетрясениях и т.д. Впереди лето – период, когда чаще всего пропадают дети, нередко бывают случаи, когда дети тонут в море, нам важно научиться у наших спасателей – как следовать в таких ситуациях. Помимо всего этого, мы намерены уделять большое внимание профилактической работе. Речь идет о лекциях в школах и колледжей", - рассказал Миникаев.
Начальник уголовного розыска управления полиции Актау Бауырхан Асылбаев поделился, в каких случаях полиция может привлечь на помощь волонтёров.
Мы привлекали волонтеров в поисковую операцию, чтобы обучить их алгоритмам работы. Например, как правильно опрашивать прохожих, очевидцев. Нам волонтеры очень помогают в распространении информации. Очень важно, чтобы жители того или иного населенного пункта или города знали, что полиция ищет без вести пропавшего человека. Случайный продавец в магазине может дать зацепку, которая в итоге может вести к благополучному исходу – человек может своевременно быть найденным живым и здоровым. Поэтому перед волонтерами стоит огромная благородная задача. Тем более, что скоро наступит лето: как правило, число случаев пропаж детей в летний сезон, увеличивается в несколько раз. Теряются дети из других регионов, которые могут попросту заблудиться в чужом городе или наши местные дети, которые из-за проблем в семье могут уйти из дома, - рассказал Бауырхан Асылбаев.
На поисковые операции без вести пропавших детей и подростков привлекают инспекторов по делам несовершеннолетних и психологов. Они помогают донести до молодых людей самое главное – сбегать из дома – это не значит решить проблемы в семье, школе или с друзьями.
Когда появляется сообщение о пропаже подростка – полиция реагирует быстро, потому что бывают случаи суицидального характера. Дети тоже идут на самоубийство, поэтому задача правоохранительных органов вовремя и слаженно отработать поисковую операцию. В случаях, когда мы находим подростков, с ним работают психологи, инспектора по делам несовершеннолетних. Перед тем, как передать детей родителям – со взрослыми тоже проводятся профилактические беседы, чтобы успокоить, потому что мы не знаем как родитель может среагировать, увидев свое чадо после пропажи. Одни делают выводы и пытаются поговорить, другие – могут и дать пощечину. Основные причины ухода подростков из дома — это ссора с родителями, нежелание учиться, семейно-бытовое неблагополучие. Каждый такой факт рассматривается как чрезвычайная ситуация, мобилизуются все силы и средства на поиски детей, привлекаются волонтеры. По итогам выясняем причины произошедшего и узнаем условия в семье, вносим материалы на рассмотрение межведомственной комиссии по безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних при акиматах, - сообщил Асылбаев.
Полицейские отмечают, что первые три часа после исчезновения ребёнка самые важные. Чтобы ускорить время поисков, правоохранительные органы настоятельно просят родственников обращаться с заявлением в полицию, сразу, не полагаясь на собственные силы.
Добровольцы денег не берут
В отряде есть специальное оборудование, необходимое в поисковых работах. Это фонари, рация, компасы и навигаторы. Давид Миникаев принципиально не принимает финансовую помощь, не имеет расчетных счетов и виртуальных кошельков.
"Я понимаю, что, если мы будем принимать финансовую помощь, то мы можем столкнуться с бумажной волокитой. Я этим заниматься не хочу, поэтому, всем, кто хочет помочь – говорю о том, что нам нужно – это фонари, навигаторы, рации. В других городах, я знаю, что волонтерам помогают представители сотовой связи, чтобы у волонтеров всегда была возможность передавать информацию в случае, если сядет рация. Также нам нужны летальные аппараты, особенно, когда речь идет о дачных массивах или малознакомой для нас местности", - говорит Давид Миникаев.
С экстрасенсами и гадалками поисковики не сотрудничают, хотя те периодически появляются в ходе той или иной операции, пытаясь заработать на горе родственников пропавших людей.
"Мы не сотрудничаем с каким-либо экстрасенсами, потому что они могут ввести отряд, полицию, родственников в заблуждение. Это может отнять у нас самое драгоценное – это время. Помимо этого, такие люди, взимают деньги за свои псевдо-консультации. На мой взгляд, это недобросовестно по отношению к тем, кто ищет своих родных и близких", - отмечают волонтеры.
Деньги за свою работу волонтеры не получают. Зато получают полезные жизненные навыки, искреннюю благодарность и возможность сделать мир лучше.
"Нас впечатляет единение людей, которые принимают участие в поисках, - делятся волонтеры, - Ощущение общей радости и счастья, когда находится пропавший человек, ни с чем не сравнить. Про нас вспоминают, когда случается несчастье. Но чем больше людей о нас узнают раньше, тем больше шансов предотвратить беду".
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