Волонтеры подключились к ликвидации паводковой ситуации в Костанайской области
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В Костанайской области к ликвидации паводковой ситуации подключились волонтеры молодежных ресурсных центров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.
"К примеру, молодежь Аркалыка проводит работы по очистке от снега домов, подверженных затоплению. В общей сложности задействовано около 100 волонтеров - представителей 4 колледжей и регионального вуза.
В пострадавшем от паводка Амангельдинском районе неравнодушный предприниматель, владелец местного кафе "Самғау" Гаухар Искендирова организовала подвоз продуктов питания для участвующих в ликвидации паводка", - пишет издание.
Этнокультурные объединения АНК Костанайской области не остались в стороне от беды.
"Активисты общин организовали денежный сбор и приобрели для волонтеров 1000 мешков, 500 пар перчаток, лопаты и черенки к ним. Это то, что сейчас необходимо для борьбы со стихией. Инструментарий уже отправили в Амангельдинский район", - говорится в сообщении.
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