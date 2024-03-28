Волонтеры подключились к ликвидации паводковой ситуации в Костанайской области

В Костанайской области к ликвидации паводковой ситуации подключились волонтеры молодежных ресурсных центров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

"К примеру, молодежь Аркалыка проводит работы по очистке от снега домов, подверженных затоплению. В общей сложности задействовано около 100 волонтеров - представителей 4 колледжей и регионального вуза.

В пострадавшем от паводка Амангельдинском районе неравнодушный предприниматель, владелец местного кафе "Самғау" Гаухар Искендирова организовала подвоз продуктов питания для участвующих в ликвидации паводка", - пишет издание.