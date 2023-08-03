Военный суд вынес приговор по крупному хищению ГСМ в воинских частях Актау

Частично удовлетворен гражданский иск министерства обороны РК по возмещению ущерба.

За хищение ГСМ в воинских частях Актау вынесен приговор 14 подсудимым, передаёт BaigeNews.kz.

14 человек обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 189 УК РК, 1, 2, 3 пунктами части 3 статьи 189 УК РК, пунктом 2 части 3 статьи 190 УК РК, частью 4 статьи 28 УК РК, частью 2 статьи 367 УК РК.

Суд установил, что с 2019 по 2020 годы, пользуясь служебным положением по предварительному сговору подсудимые в группе лиц неоднократно завладели вверенным чужим имуществом, причинив государству крупный ущерб.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать, ссылаясь на отсутствие доказательств и многочисленные нарушения норм уголовно-процессуального кодекса.

Решением суда 14 подсудимых признали виновными.

"Вина доказана показаниями одного из подсудимых, изобличающего действия остальных участников, заключениями экономической, фонографической и психолого-криминалистической экспертиз, показаниями более 40 свидетелей, стенограммами телефонных разговоров, переводами денежных средств, а также расчетным подтверждением суммы причиненного ущерба, составленным специалистами государственной финансовой инспекции Минобороны", - сообщили в военном суде.

Каждому назначено наказание от 3 лет 6 месяцев до 8 лет лишения свободы без конфискации имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением воинских званий и государственных наград.

При вынесении решения суд учел как смягчающие обстоятельства - наличие малолетних детей, отсутствие судимостей, так и отягчающие - нарушение воинской присяги.

Частично удовлетворен гражданский иск министерства обороны РК по возмещению ущерба. С осужденных в доход государства взыскан причиненный ущерб на общую сумму 48 287 301 тенге в солидарном порядке и принудительный платеж в фонд компенсации потерпевших.