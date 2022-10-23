Военный самолёт упал на дом в Иркутске

Фото: irkdtp / VK

В сети появились видео произошедшего.

Военный самолёт упал на деревянный двухэтажный частный дом в районе Ново-Ленино в Иркутске, начался пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Как сообщили сообщили в пресс-службе МЧС России, это был истребитель Су-30.

"Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется", — говорится в сообщении.

На месте крушения начался пожар, его площадь составляет 200 квадратных метров.

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что информации о пострадавших нет. Он выехал на место крушения.

По предварительным данным Telegram-канала Mash, оба пилота Су-30 погибли ещё до падения самолёта на жилой дом. Предположительно, они задохнулись.

Военный самолёт вылетел из аэропорта в 17:47 по местному времени. Потом — перестал выходить на связь. За ним отправили ещё один Су, экипаж которого увидел лётчиков без сознания — боевая машина в это время теряла высоту.

На прошлой неделе, 17 октября, истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в жилом квартале города Ейск в Краснодарском крае. В результате крушения загорелся многоэтажный дом, погибли 15 человек, пострадали более 40.