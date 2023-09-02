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Военный не дал девочке-подростку прыгнуть с 15 этажа в Астане

Сегодня, 17:46
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Минобороны РК Сегодня, 17:46
Сегодня, 17:46
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Фото: Минобороны РК

Девочку-подростка, которая собиралась спрыгнуть с 15 этажа жилого дома, спас военнослужащий техник-водитель воинской части 83205 сержант Ерик Искаков, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, мужчина был в отпуске и гостил у родственников в столичном микрорайоне Юго-Восток.

"Неожиданно примчался племянник с криками, что в соседней многоэтажке девушка собирается спрыгнуть с балкона. Увидев это, я забежал в подъезд, поднялся на лифте на 14-ый этаж, на 15-ый – бегом по лестнице. Осторожно подкравшись, стянул ее с перил балкона общего пользования", – рассказал Ерик Искаков. 

Сам 35-летний военнослужащий Ерик Искаков – отец четверых детей. Он участник эвакуации жителей во время взрывов на складе боеприпасов в городе Арыс Туркестанской области. Благодаря его неравнодушию и умению решительно действовать в экстремальной ситуации была спасена человеческая жизнь.

Внизу спасителя и подростка уже ждали сотрудники МЧС, полиции и медики. Сержант Искаков героем себя не считает, но очень доволен тем, что ему удалось предотвратить трагедию.

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