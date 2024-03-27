Военнослужащие пришли на помощь жителям Уральска

Более ста военнослужащих бригады территориальной обороны Западно-Казахстанской области принимают участие в борьбе с паводком в Уральске, передаёт BaigeNews.kz.

Военнослужащие войсковой части 99250 под командованием полковника Расула Закирова в течение суток делают всё, чтобы оградить жилые дома, административные здания и дороги от затопления.

Заготовлено более 5 тысяч мешков с песком, которыми перекрывают пути талым водам. Сооружены заграждения в несколько сотен метров, что способствует предотвращению прорывов.