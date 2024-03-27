Военнослужащие пришли на помощь жителям Уральска
Сегодня, 20:44
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Сегодня, 20:44Сегодня, 20:44
41Фото: Минобороны РК
Более ста военнослужащих бригады территориальной обороны Западно-Казахстанской области принимают участие в борьбе с паводком в Уральске, передаёт BaigeNews.kz.
Военнослужащие войсковой части 99250 под командованием полковника Расула Закирова в течение суток делают всё, чтобы оградить жилые дома, административные здания и дороги от затопления.
Заготовлено более 5 тысяч мешков с песком, которыми перекрывают пути талым водам. Сооружены заграждения в несколько сотен метров, что способствует предотвращению прорывов.
"Личный состав бригады работает посменно и делает всё возможное для предотвращения ущерба объектам хозяйствования и имуществу граждан", - сообщили в Минобороны.
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