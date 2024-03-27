  • 27 Марта, 21:02
  • BAIGENEWS

Военнослужащие пришли на помощь жителям Уральска

Сегодня, 20:44
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Минобороны РК Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: Минобороны РК

Более ста военнослужащих бригады территориальной обороны Западно-Казахстанской области принимают участие в борьбе с паводком в Уральске, передаёт BaigeNews.kz.  

Военнослужащие войсковой части 99250 под командованием полковника Расула Закирова в течение суток делают всё, чтобы оградить жилые дома, административные здания и дороги от затопления.

Заготовлено более 5 тысяч мешков с песком, которыми перекрывают пути талым водам. Сооружены заграждения в несколько сотен метров, что способствует предотвращению прорывов. 

"Личный состав бригады работает посменно и делает всё возможное для предотвращения ущерба объектам хозяйствования и имуществу граждан", - сообщили в Минобороны.

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