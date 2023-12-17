Военнослужащие поздравили певицу Бибигуль Тулегенову

Военнослужащие Алматинского гарнизона поздравили певицу Бибигуль Тулегенову с днём рождения. 16 декабря артистке исполнилось 94 года, передаёт BaigeNews.kz.



Курсанты Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова и солистка Алматинского филиала Национального военно-патриотического центра Вооружённых сил Аружан Алпысбаева исполнили для именинницы песни из её репертуара, сообщает министерство обороны РК.

Имя Бибигуль Тулегеновой широко известно ценителям искусства ближнего и дальнего зарубежья. Она оставила заметный след в кинематографе и воспитала целую плеяду учеников.

Несмотря на возраст, Бибигуль Ахметовна не перестает удивлять поклонников своим жизнелюбием, стойкостью духа и остротой ума. Певица тепло приняла военнослужащих и рассказала им о своем творчестве.

"Профессия военного требует большой самоотдачи и связана с большим риском. С одной стороны, это тяжёлая мужская работа, с другой – это большая честь. Если вы твердо решили стать профессиональным военным, то должны упорно идти к этой цели, учиться и трудиться во благо Родины", – сказала Бибигуль Тулегенова.

Именинница от души поздравила всех военнослужащих Вооружённых сил с Днём Независимости, пожелала им крепкого здоровья и мирного неба над головой.