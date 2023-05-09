Военнослужащие и ветераны почтили память павших героев в Астане

Фото: пресс-служба МО РК

Память павших во Второй мировой войне героев почтили военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Министр обороны Руслан Жаксылыков возложил цветы к монументальному комплексу на проспекте Женис в Астане. Участие в церемонии также приняли воины Акмолинского гарнизона, ветераны Вооруженных Сил и локальных войн, труженики тыла, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас Сарбаз". Они отдали дань уважения подвигу воинов-казахстанцев минутой молчания.

В завершении мероприятия министр обороны поздравил всех с Днём Победы и напомнил, что 9 мая - это день памяти, благодарности и преклонения перед подвигом поколения, отстоявшего мир и защитившего его от фашизма.