Военно-морские силы Казахстана отмечают 30-летие

Фото: Жанна Сагидулла/BaigeNews.kz

2 апреля — особая дата для казахстанских военных моряков. В этот день в 1993 году Президент страны подписал Указ о создании Военно-морских сил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Министерства обороны РК.

Как отмечают в ведомстве, военно-морские силы выполняют широкий спектр задач по защите неприкосновенности и территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов государства в казахстанском секторе Каспийского моря.

Казахстанских воинов-моряков с праздником поздравил глава Минобороны Казахстана, генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

"За время своего существования Военно-морские силы внесли значительный вклад в процесс становления и развития нашей страны, укрепления обороноспособности, охраны и защиты морских границ нашей Родины. Воины-моряки сегодня с достоинством и честью выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства, вносят достойный вклад в обеспечение национальной безопасности. Чувство высокой личной ответственности за судьбу страны, помогающее преодолеть все трудности и преграды, любые тяготы и лишения воинской службы, остаются с воинами ВМС навсегда", — отметил Руслан Жаксылыков.

Напомним, ранее BaigeNews.kz рассказывал о том, как проходит один день военных-моряков из Актау. Подробнее об этом можно почитать здесь.