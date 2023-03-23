Один день из жизни военных моряков. Репортаж из Актау

Фото: Жанна Сагидулла/BaigeNews.kz

Некоторые люди романтизируют службу на корабле. Для одних она становится мечтой, для других — удачей, для третьих — тяжкой ношей, а некоторые с юношества прилагают немало усердия, чтобы как можно скорее надеть на себя полосатую тельняшку. Подробнее — в репортаже BaigeNews.kz.

Каждый, кто работает в Военно-морских силах, отчетливо осознаёт, что служба в море — это вовсе не профессия, а образ жизни, которому приходится привыкать не только военнослужащему, но и членам его семьи.

Ведь служба в рядах Военно-морских сил — это не только почёт, но и огромная ответственность, которая возлагается на каждого военнослужащего. Военно-морские силы, как и в целом Вооруженные силы республики Казахстан, ответственны за покой мирных граждан, защиту территориальной целостности и экономических интересов государства. Отличительная черта ВМС — то, что военные моряки гарантируют стабильность в Каспийском регионе.

Стоит отметить, что указ о "Создании Военно-морских сил" был подписан в Казахстане в 1993 году. С тех пор военные моряки продолжают оттачивать высочайшее качество военной подготовки. Результаты ежегодных международных армейских играх среди подтверждают боевую готовность Военно-морских сил Вооруженных сил Республики Казахстан.

На морских и береговых полигонах находятся современные боевые корабли отечественного и зарубежного производства.

Корреспондент BaigeNews.kz побывал в войсковой части 29011 городе Актау. Нам удалось увидеть повседневную жизнь военных моряков, в том числе солдат срочной службы и офицеров.

В первую очередь стоит рассказать о личном составе ракетно-артиллерийского корабля "Казахстан", командир которого — 34-летний Рустам Яхьяров, окончивший Военно-морской институт имени Петра Великого в Санкт-Петербурге. Стать военным было его мечтой детства, с юношества он знал, что хочет связать свою жизнь с морем.

Во время обучения в институте ему объясняли принципы построения корабля. Углубленное изучение устройства и вооружения боевого судна позволило ему вырасти в рядах Вооруженных сил РК.

"В рядах вооружённых сил республики Казахстан я служу с 2005 года. Можно сказать, что пошел по стопам отца — он тоже военнослужащий, но не моряк. В мои обязанности входит контроль исполнения обязанностей личного состава, а также их обучение. В состав личного состава входят офицеры, контрактники и военнослужащие срочной службы. Корабли Военно-морских сил обеспечивает нашу страну защиту ее территориальной целостности. Ежегодно мы принимаем участие международных армейских играх, в которых соревнуются военно-морские силы России, Азербайджана и других стран. Корабли военно-морских сил участвовали в республиканских учениях "Отпан-тау-2021", которые проводили, в том числе в акватории Каспийского моря. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, наблюдая за учениями, высоко оценил результаты Вооруженных сил республики Казахстан, — рассказал Рустам Яхьяров.

Разговаривая с военными моряками, наблюдая их распорядок дня и общение друг с другом, можно отметить, что служба в Военно-морских силах значительно отличается от службы в сухопутных войсках.

И дело вовсе не в том, что военные буквально живут на море. Хотя они и сами говорят: "В море — дома, на берегу — в гостях". Дело в их традициях, которые с уважением чтят, как солдаты срочной службы, так и офицеры. Ведь суть их заключается в одном — укрепить чувство ответственности среди военнослужащих, сформировать в них благородство, любовь к Отечеству, готовность выступить на его защиту.

"В военно-морских силах есть свои обычаи и традиции, которые не соблюдают, например, сухопутных войсках. Также у нас есть своего рода "морской словарь". Например, мы говорим не стул, а "баночка" или вахта – это дежурство, обрез - ведро. У нас есть кают-компании, где принимают пищи только офицеры. Здесь стоит отметить, что офицеры хоть и выше по званию, но меню у нас такое же, что и матросов", — поделился Рустам Яхьяров.

Матросами называют военнослужащих срочной службы. Каждый них приехал сюда из разных регионов страны.

По словам Рустама Яхьярова, он, будучи командиром боевого корабля — отвечает за успешное выполнение поставленных задач. Достичь высоких результатов невозможно, если не наладить работу с личным составом, который включает в себя не только опытных офицеров уже с готовым багажом знаний, но и юных призывников. К ним нужен — особый педагогический подход.

"Для обеспечения безопасности в каждом из боевых кораблей установлены камеры видеонаблюдения. Весь личный состав на корабле — на моей ответственности. Поэтому я на постоянной основе разговариваю с каждым из матросов. Чтобы исключить возникновение неуставных отношений на службе я узнаю их психоэмоциальное состояние, провожу беседы, интересуюсь делами дома. У военнослужащих срочной службы есть возможность пообщаться с родными — каждые выходные на протяжении часа они беседуют со своими близкими по видеосвязи. Очевидно, что такое времяпровождение положительно сказывается на их службе. Они убеждаются, что дома их ждут, родители — ими гордятся. В канун Международного женского дня по поручению министра обороны матросам дали возможность поздравить своих мам, сестер и бабушек с 8 марта. В праздничный день они записали видеообращение. К слову, с родителями мы ежедневно поддерживаем связь посредством нашей совместной группы в WhasApp. Их мы убедительно просим сообщать своим сыновьям только хорошие положительные вести, — отметил Рустам Яхьяров.

Иногда во время прохождения срочной службы у матросов случается горе. В этом случае, как говорят командиры корабля, важно психологически подготовить молодого человека.

"Безусловно, это большое горе, когда человек теряет своих близких. Мы стараемся максимально поддержать в этот момент, обязательно приглашаются психолог и командиры. Этих же принципов мы придерживаемся и в радостных моментах жизни. Например, мы всегда поздравляем каждого с днем рождения. Заранее заказываем именную кружку, чтобы в будущем человек с теплом вспоминал службу на море", — делится Рустам.

Как говорит Рустам Яхьяров, для всего личного состава есть книга корабельных расписаний, где чётко указывается распределение членов экипажа корабля, их функциональные обязанности и порядок использования штатного вооружения.

Рабочий день офицеров и старшин, в отличии от матросов, которые находятся в боевых суднах круглосуточно, начинается в 8:30 утра и заканчивается в 18:00. Нередко экипаж корабля выходит в боевое дежурство продолжительностью 14 дней. Обеспечение обороноспособности страны — основная задача Вооружённых сил РК.

Соблюдение дисциплины, стремление повысить боевое мастерство и служба на море — по плечу только бесстрашным и отважным людям, в частности тем, кто знает ценность боевой выучки, воинской дружбы. Однако все эти качества позволяют военным морякам решать самые сложные задачи.

Кто-то выдерживает такой нагрузки, некоторые — просят перевести их в другие морские подразделения, например, в береговые.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорил со старшинами корабля, чтобы узнать их о том, почему они решили связать свою жизнь с морем и какие перспективы в рядах Военно-морских сил они видят.

Ермек Джамышев — старшина команды электромеханической боевой части ракетно-артиллерийского корабля "Қазақстан".

"Я уроженец Мангистауской области, служил в пограничных войсках в Семее. После армии работал слесарем в нефтяной сфере, но понял, что хочу реализовать свою давнюю мечту и стать частью Военно-морских сил. Восемь лет назад я подал все необходимые документы и с тех пор не представляю себя без службы в море. За это время я успел жениться, стал отцом двух детей — я воспитываю дочку и сына. Жена и мама работают учителями. Вместе мы живем в городе. Социальный пакет военного позволяет нам не беспокоиться за жилье, поэтому при поддержке государства мы снимаем квартиру. Надеюсь, что в скором времени у нас будет свое жиль", — говорит Ермек Джамышев.

Баламернен Толенов — командир группы боевой части связи ракетно-артиллерийского корабля "Маңғыстау".

"В мои обязанности входит обеспечение связью между экипажем корабля и военнослужащими на берегу. В рядах Военно-морских сил служу с 2013 года после получения диплома об окончании средне-специального образования в военно-морском институте. Сам я родом из Шымкента, многие мои родные работают в правоохранительных органах. Так получилось, что я единственный военнослужащий в семье. Стать военным моряком мне предложил отец. Помню, в детстве с нами жил сосед — у него была красивая форменная одежда моряка. Тогда я смотрел на него и думал, что тоже хочу быть таким же как он. Сейчас могу сказать, что задуманное осуществилось", — делится собеседник.

У Баламернена пятеро детей: три дочки и двое мальчиков-близняшек.

"Когда я дочек забираю из школы, то вижу, как они гордятся мной. Это, безусловно, дает мне мотивацию развиваться в своей профессии. В 2019 году по государственной программе я получил трёхкомнатную квартиру. В своей службе я преследую главную цель – это то, чтобы экипажи кораблей проявили хорошую морскую выучку, высокую дисциплину и организованность, укрепляя тем самым престиж Вооруженных сил Республики Казахстан", — говорит Баламернен.

Служба в ВМС — это тяжёлый труд, который является уделом настоящий мужчин. Для некоторых — это мечта. Некоторые и по сей день считают, что срочная служба в рядах Военно-морских сил до сих пор дольше, чем в сухопутных войсках. В Советское время, действительно, для срочников Военно-морских сил был повышенный срок пребывания на службе, они служили три года. Однако сейчас многое изменилось, например, срок несения службы сократился до общевойсковых 12 месяцев.

21-летний матрос Владислав Петров рассказал, что служит на корабле уже пятый месяц. Дома в Семее его ждут родители и любимая девушка.

"Пройти срочную службу в военно-морских силах была моей давней мечтой, так как мой отец тоже служил в рядах ВМС. Ежедневно просыпаемся в 6:30 утра, завтракаем, проводим осмотр и проверку оружия, боевых и технических средств. Помимо тренировок и занятий у нас есть время на личные потребности — чтение книг, просмотр телевизора. Самое сложное на службе — это не думать о родных. Но время проходит незаметно — каждые выходные созваниваюсь с семьей. Здесь все по уставу, военная полиция приходит раз в неделю, чтобы провести телесный осмотр. Везде работают камеры видеонаблюдения. Прохождение срочной службы даёт много перспектив: можно бесплатно и без сдачи ЕНТ поступить в университет. Свою дальнейшую жизнь хочу связать с военным делом, но не на море, а на суше", — делится Владислав.

Матросу Алмасу Айгазинову 23 года. Он решил отдать долг Родине после получения высшего образования.

"Дни здесь проходят быстро, потому что служба интересная. Не бывает такого, чтобы сегодняшний день был похожий на вчерашний. Ежедневно у нас проходят тренировки. Трудностей на службе не испытываю. Командиры относятся лояльно, случаев рукоприкладства не наблюдал. Планирую в дальнейшем переехать в Астану и работать по профессии. Я — электромеханик, являюсь выпускником Экибастузского колледжа инновационного Евразийского университета. Дома меня ждут родители, старший брат и младший брат, которому восемь лет. Каждый раз, когда общаемся с ним по видеовызову, вижу, как тяжело ему сдержать слезы. Скучает без меня, но очень гордится. Я бы хотел, чтобы в будущем он тоже служил здесь", — говорит Алмас.

На обед сегодня у военных моряков суп-харчо, салат винегрет, пшённая каша с подливой, хлеб и сметана. Готовят моряки сами.

На праздники могут позволить себе праздничные блюда. Например, на Новый год обязательно приготовление салата оливье.

Оказание медицинской помощи осуществляется в госпитале. Также военнослужащие имеют возможность бесплатно лечить зубы.

Многие молодые парни, которым предстоит служить в армии, мечтают попасть в ряды Военно-морских сил Казахстана. По информации оборонного ведомства, оказаться на "море", а не на берегу, можно по распределению военкомата: ничего сверхъестественного от юноши не потребуется. Однако молодых парней стоит предупредить о некоторых важных нюансах.

В первую очередь, стоит отметить, что есть критерии отбора на службу в Военно-морских силах республики Казахстан.

Например, при предназначении призывников ВМС их рост не должен превышать 186 сантиметров и быть не ниже 160 сантиметров.

Тем не менее, с ростом выше 186 сантиметров тоже имеется вариант надеть тельняшку. Если призывник соответствует остальным параметрам и проявляет желание служить в ВМС, то его могут направить в береговые подразделения.

Также для зачисления на прохождение срочной службы на море необходимо успешно пройти психологическое тестирование.

Кроме этих важных требований, при отборе призывников приоритет отдается тем, кто имеет образование в военно-морском училище — такие навыки обязательно пригодятся на корабле будущему матросу.

Если призывник желает попасть в ряды Военно-морских сил следует заявить о своем намерении при прохождении медицинской комиссии. Это важно, так как к кандидатам предъявляются жёсткие требования к их физическому состоянию: у будущих моряков должно быть отменное здоровье. Это обусловлено тем, что матрос обязательно должен быть физически крепким, а также эмоционально устойчивым.

Шанс оказаться на море, а не в сухопутных войсках невелик, потому как основная часть моряков — контрактники, а не солдаты срочной службы. Отсюда и "конкуренция за место под Солнцем".

Невзирая на все тяготы корабельной службы, строгую дисциплину, устав, многие молодые парни готовы бороться за честь служить в Военно-морских силах, потому что каждый понимает: стать членом боевого экипажа удается отнюдь не каждому.