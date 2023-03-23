- Бублик проиграл на старте турнира в Майами 10:37 128
- Один день из жизни военных моряков. Репортаж из Актау 10:01 267
- Отголоски пяти землетрясений за ночь зафиксировали казахстанские сейсмологи 09:32 425
- Тайник с боеприпасами обнаружен в Талдыкоргане 09:02 281
- Синоптики обещали неблагоприятные метеоусловия в 12 городах страны 08:28 321
- Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана 08:02 528
- В Англии мужчину подожгли возле мечети 07:59 418
- Весовую категорию Головкина и Алимханулы признали худшей в боксе 07:38 426
- Как благоустроить свой двор за бюджетные деньги 06:33 528
- Глава стройфирмы осуждён по делу о смерти сотрудника в Усть-Каменогорске 05:01 407
- Ангелина Лукас назвала самую лучшую боксершу во всей сборной Казахстана 04:21 871
- В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 03:42 429
- Военные оригинально поздравили астанчан с Наурызом 02:05 477
- Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО 01:30 449
- Семья госпитализирована после взрыва газа в Туркестане 00:18 491
- Ребёнок выпал из коляски во время прогулки в Атырау 22.03.2023 571
- Осужденную на 20 лет казахстанку признали невиновной во Франции 22.03.2023 610
- Шесть казахстанок вышли в финал женского чемпионата мира по боксу 22.03.2023 593
- Казахстан побил рекорд по приготовлению Наурыз коже 22.03.2023 552
- Битва искусственных интеллектов: Google запустил соперника ChatGPT 22.03.2023 720
- Дождь, снег и туман ожидаются 23 марта в некоторых регионах страны 22.03.2023 493
- Необычное поздравление с Наурызом получили казахстанцы из космоса 22.03.2023 603
- Алуа Балкибекова побывала в нокдауне и стала чемпионкой мира в Индии 22.03.2023 1626
- 42 молодые семьи получили жильё по программе "Актобе жастары" 22.03.2023 672
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 905
- Полиция проверяет блогера Елену Блиновскую — СМИ 22.03.2023 1014
- Дети дипломатов и студенты: как Наурыз отметили в Китае 22.03.2023 544
- В Алматы разыграли первый Кубок Казахстана по теннису на колясках 22.03.2023 580
- Шавкат Рахмонов построит дом для семьи, пострадавшей от паводка в Актюбинской области 22.03.2023 615
- Украденный Наурыз: как казахи боролись за свою идентичность в СССР 22.03.2023 688
- Инновационная юрта появилась в Астане в честь Наурыза 22.03.2023 804
- Первая ракетка мира Ига Швёнтек прилетит в Астану 22.03.2023 707
- Казахстанцы за рубежом масштабно празднуют Наурыз 22.03.2023 1044
- После матча Казахстана и Словении в Астане пустят дополнительные автобусы 22.03.2023 609
- Казахстан стал лидером по числу четвертьфиналисток женского ЧМ по боксу 22.03.2023 664
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 802
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снизилась вдвое 22.03.2023 568
- Сборная Словении по футболу прилетела в Астану 22.03.2023 652
- Лоскутное одеяло от развода шьёт рукодельница из Кокшетау 22.03.2023 1671
- Мирзиëев, Рахмон и Бердымухамедов. Кто ещё поздравил Президента Казахстана с Наурызом 22.03.2023 660
- Безопасность казахстанцев в праздники обеспечивают 20 тысяч полицейских и гвардейцев 22.03.2023 698
- В результате землетрясения Пакистане и Афганистане погибли 11 человек 22.03.2023 618
- Сенсацией завершился стартовый матч Путинцевой в Майами 22.03.2023 814
- Ухудшение качества воздуха 22 марта возможно в девяти городах страны 22.03.2023 579
- В основе Наурыза — ценности мира: Токаев обратился казахстанцам 22.03.2023 622
- Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции 22.03.2023 626
- Тұсаукесер для 85 малышей провели на площади Кызылорды 22.03.2023 615
- Мужчина с ножом завёл школьников к себе домой и заставил отжиматься 22.03.2023 832
- Очередь из фур на границе с КНР сократилась в четыре раза за неделю — НПП 22.03.2023 663
- В Талдыкоргане появился памятник Абаю Кунанбаеву 22.03.2023 721
- Новая авария произошла на ТЭЦ Риддера 22.03.2023 672
- В Актюбинской области начали оценивать ущерб сельчан от паводков 22.03.2023 615
- Информацию о возможном повторном землетрясении в Казахстане назвали ложной 22.03.2023 3259
- Землетрясение произошло в ряде городов Казахстана 21.03.2023 1184
- Гражданина Нигерии осудили в Атырау за покупку наркотиков 21.03.2023 640
- Жанкош Тураров победил мексиканца и взял титул чемпиона мира 21.03.2023 1055
- Сильный ветер и гроза: в каких регионах ожидается шторм 21.03.2023 708
- Как идёт строительство плотины в предгорьях Алматы 21.03.2023 701
- Карина Ибрагимова техническим нокаутом победила соперницу из Азербайджана 21.03.2023 726
- Пропавшего шестилетнего мальчика нашли таразские полицейские 21.03.2023 744
- Сплав разных культур: как отметили Наурыз в Ассамблее народа Казахстана 21.03.2023 745
- Президент посетил концерт, посвящённый творчеству Шамши Калдаякова 21.03.2023 728
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 835
- Алуа Балкибекова одолела россиянку на чемпионате мира по боксу 21.03.2023 1559
- В WhatsApp появится возможность закреплять сообщения 21.03.2023 686
- Токаеву показали шоу наездников Nomad Stunts 21.03.2023 722
- Поезд "Павлодар – Туркестан" украсили фотографиями достопримечательностей Прииртышья 21.03.2023 795
- Горный курорт Шымбулак хотят внести в Книгу рекордов Гиннеса 21.03.2023 756
- Юные казахстанские теннисистки узнали соперниц на чемпионате мира в категории до 14 лет 21.03.2023 685
- Канело надел чапан и поздравил казахстанцев 21.03.2023 808
- Касым-Жомарту Токаеву подарили щенка по кличке Наурыз 21.03.2023 777
- На выставке собак породы тазы побывал глава государства 21.03.2023 658
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 881
- Президент принял участие в благотворительной акции "Жүрек жылуы" 21.03.2023 685
- Рыбакина обратилась к казахстанцам после победы в США 21.03.2023 5171
- Токаев пригласил Шавката Рахмонова к себе на приём 21.03.2023 738
- Президент Казахстана завершает выстраивание нового властного контура — российские СМИ 21.03.2023 826
- Рискнуть и остаться: переселенцы с юга рассказали о покорении севера 21.03.2023 820
- Настоящий той в честь Наурыза устроили в посольстве США 21.03.2023 677
- Праздничный дастархан, национальные игры и обряды: как СМИ отметили Наурыз 21.03.2023 2433
Один день из жизни военных моряков. Репортаж из Актау
Некоторые люди романтизируют службу на корабле. Для одних она становится мечтой, для других — удачей, для третьих — тяжкой ношей, а некоторые с юношества прилагают немало усердия, чтобы как можно скорее надеть на себя полосатую тельняшку. Подробнее — в репортаже BaigeNews.kz.
Каждый, кто работает в Военно-морских силах, отчетливо осознаёт, что служба в море — это вовсе не профессия, а образ жизни, которому приходится привыкать не только военнослужащему, но и членам его семьи.
Ведь служба в рядах Военно-морских сил — это не только почёт, но и огромная ответственность, которая возлагается на каждого военнослужащего. Военно-морские силы, как и в целом Вооруженные силы республики Казахстан, ответственны за покой мирных граждан, защиту территориальной целостности и экономических интересов государства. Отличительная черта ВМС — то, что военные моряки гарантируют стабильность в Каспийском регионе.
Стоит отметить, что указ о "Создании Военно-морских сил" был подписан в Казахстане в 1993 году. С тех пор военные моряки продолжают оттачивать высочайшее качество военной подготовки. Результаты ежегодных международных армейских играх среди подтверждают боевую готовность Военно-морских сил Вооруженных сил Республики Казахстан.
На морских и береговых полигонах находятся современные боевые корабли отечественного и зарубежного производства.
Корреспондент BaigeNews.kz побывал в войсковой части 29011 городе Актау. Нам удалось увидеть повседневную жизнь военных моряков, в том числе солдат срочной службы и офицеров.
В первую очередь стоит рассказать о личном составе ракетно-артиллерийского корабля "Казахстан", командир которого — 34-летний Рустам Яхьяров, окончивший Военно-морской институт имени Петра Великого в Санкт-Петербурге. Стать военным было его мечтой детства, с юношества он знал, что хочет связать свою жизнь с морем.
Во время обучения в институте ему объясняли принципы построения корабля. Углубленное изучение устройства и вооружения боевого судна позволило ему вырасти в рядах Вооруженных сил РК.
"В рядах вооружённых сил республики Казахстан я служу с 2005 года. Можно сказать, что пошел по стопам отца — он тоже военнослужащий, но не моряк. В мои обязанности входит контроль исполнения обязанностей личного состава, а также их обучение. В состав личного состава входят офицеры, контрактники и военнослужащие срочной службы. Корабли Военно-морских сил обеспечивает нашу страну защиту ее территориальной целостности. Ежегодно мы принимаем участие международных армейских играх, в которых соревнуются военно-морские силы России, Азербайджана и других стран. Корабли военно-морских сил участвовали в республиканских учениях "Отпан-тау-2021", которые проводили, в том числе в акватории Каспийского моря. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, наблюдая за учениями, высоко оценил результаты Вооруженных сил республики Казахстан, — рассказал Рустам Яхьяров.
Разговаривая с военными моряками, наблюдая их распорядок дня и общение друг с другом, можно отметить, что служба в Военно-морских силах значительно отличается от службы в сухопутных войсках.
И дело вовсе не в том, что военные буквально живут на море. Хотя они и сами говорят: "В море — дома, на берегу — в гостях". Дело в их традициях, которые с уважением чтят, как солдаты срочной службы, так и офицеры. Ведь суть их заключается в одном — укрепить чувство ответственности среди военнослужащих, сформировать в них благородство, любовь к Отечеству, готовность выступить на его защиту.
"В военно-морских силах есть свои обычаи и традиции, которые не соблюдают, например, сухопутных войсках. Также у нас есть своего рода "морской словарь". Например, мы говорим не стул, а "баночка" или вахта – это дежурство, обрез - ведро. У нас есть кают-компании, где принимают пищи только офицеры. Здесь стоит отметить, что офицеры хоть и выше по званию, но меню у нас такое же, что и матросов", — поделился Рустам Яхьяров.
Матросами называют военнослужащих срочной службы. Каждый них приехал сюда из разных регионов страны.
По словам Рустама Яхьярова, он, будучи командиром боевого корабля — отвечает за успешное выполнение поставленных задач. Достичь высоких результатов невозможно, если не наладить работу с личным составом, который включает в себя не только опытных офицеров уже с готовым багажом знаний, но и юных призывников. К ним нужен — особый педагогический подход.
"Для обеспечения безопасности в каждом из боевых кораблей установлены камеры видеонаблюдения. Весь личный состав на корабле — на моей ответственности. Поэтому я на постоянной основе разговариваю с каждым из матросов. Чтобы исключить возникновение неуставных отношений на службе я узнаю их психоэмоциальное состояние, провожу беседы, интересуюсь делами дома. У военнослужащих срочной службы есть возможность пообщаться с родными — каждые выходные на протяжении часа они беседуют со своими близкими по видеосвязи. Очевидно, что такое времяпровождение положительно сказывается на их службе. Они убеждаются, что дома их ждут, родители — ими гордятся. В канун Международного женского дня по поручению министра обороны матросам дали возможность поздравить своих мам, сестер и бабушек с 8 марта. В праздничный день они записали видеообращение. К слову, с родителями мы ежедневно поддерживаем связь посредством нашей совместной группы в WhasApp. Их мы убедительно просим сообщать своим сыновьям только хорошие положительные вести, — отметил Рустам Яхьяров.
Иногда во время прохождения срочной службы у матросов случается горе. В этом случае, как говорят командиры корабля, важно психологически подготовить молодого человека.
"Безусловно, это большое горе, когда человек теряет своих близких. Мы стараемся максимально поддержать в этот момент, обязательно приглашаются психолог и командиры. Этих же принципов мы придерживаемся и в радостных моментах жизни. Например, мы всегда поздравляем каждого с днем рождения. Заранее заказываем именную кружку, чтобы в будущем человек с теплом вспоминал службу на море", — делится Рустам.
Как говорит Рустам Яхьяров, для всего личного состава есть книга корабельных расписаний, где чётко указывается распределение членов экипажа корабля, их функциональные обязанности и порядок использования штатного вооружения.
Рабочий день офицеров и старшин, в отличии от матросов, которые находятся в боевых суднах круглосуточно, начинается в 8:30 утра и заканчивается в 18:00. Нередко экипаж корабля выходит в боевое дежурство продолжительностью 14 дней. Обеспечение обороноспособности страны — основная задача Вооружённых сил РК.
Соблюдение дисциплины, стремление повысить боевое мастерство и служба на море — по плечу только бесстрашным и отважным людям, в частности тем, кто знает ценность боевой выучки, воинской дружбы. Однако все эти качества позволяют военным морякам решать самые сложные задачи.
Кто-то выдерживает такой нагрузки, некоторые — просят перевести их в другие морские подразделения, например, в береговые.
Корреспондент BaigeNews.kz поговорил со старшинами корабля, чтобы узнать их о том, почему они решили связать свою жизнь с морем и какие перспективы в рядах Военно-морских сил они видят.
Ермек Джамышев — старшина команды электромеханической боевой части ракетно-артиллерийского корабля "Қазақстан".
"Я уроженец Мангистауской области, служил в пограничных войсках в Семее. После армии работал слесарем в нефтяной сфере, но понял, что хочу реализовать свою давнюю мечту и стать частью Военно-морских сил. Восемь лет назад я подал все необходимые документы и с тех пор не представляю себя без службы в море. За это время я успел жениться, стал отцом двух детей — я воспитываю дочку и сына. Жена и мама работают учителями. Вместе мы живем в городе. Социальный пакет военного позволяет нам не беспокоиться за жилье, поэтому при поддержке государства мы снимаем квартиру. Надеюсь, что в скором времени у нас будет свое жиль", — говорит Ермек Джамышев.
Баламернен Толенов — командир группы боевой части связи ракетно-артиллерийского корабля "Маңғыстау".
"В мои обязанности входит обеспечение связью между экипажем корабля и военнослужащими на берегу. В рядах Военно-морских сил служу с 2013 года после получения диплома об окончании средне-специального образования в военно-морском институте. Сам я родом из Шымкента, многие мои родные работают в правоохранительных органах. Так получилось, что я единственный военнослужащий в семье. Стать военным моряком мне предложил отец. Помню, в детстве с нами жил сосед — у него была красивая форменная одежда моряка. Тогда я смотрел на него и думал, что тоже хочу быть таким же как он. Сейчас могу сказать, что задуманное осуществилось", — делится собеседник.
У Баламернена пятеро детей: три дочки и двое мальчиков-близняшек.
"Когда я дочек забираю из школы, то вижу, как они гордятся мной. Это, безусловно, дает мне мотивацию развиваться в своей профессии. В 2019 году по государственной программе я получил трёхкомнатную квартиру. В своей службе я преследую главную цель – это то, чтобы экипажи кораблей проявили хорошую морскую выучку, высокую дисциплину и организованность, укрепляя тем самым престиж Вооруженных сил Республики Казахстан", — говорит Баламернен.
Служба в ВМС — это тяжёлый труд, который является уделом настоящий мужчин. Для некоторых — это мечта. Некоторые и по сей день считают, что срочная служба в рядах Военно-морских сил до сих пор дольше, чем в сухопутных войсках. В Советское время, действительно, для срочников Военно-морских сил был повышенный срок пребывания на службе, они служили три года. Однако сейчас многое изменилось, например, срок несения службы сократился до общевойсковых 12 месяцев.
21-летний матрос Владислав Петров рассказал, что служит на корабле уже пятый месяц. Дома в Семее его ждут родители и любимая девушка.
"Пройти срочную службу в военно-морских силах была моей давней мечтой, так как мой отец тоже служил в рядах ВМС. Ежедневно просыпаемся в 6:30 утра, завтракаем, проводим осмотр и проверку оружия, боевых и технических средств. Помимо тренировок и занятий у нас есть время на личные потребности — чтение книг, просмотр телевизора. Самое сложное на службе — это не думать о родных. Но время проходит незаметно — каждые выходные созваниваюсь с семьей. Здесь все по уставу, военная полиция приходит раз в неделю, чтобы провести телесный осмотр. Везде работают камеры видеонаблюдения. Прохождение срочной службы даёт много перспектив: можно бесплатно и без сдачи ЕНТ поступить в университет. Свою дальнейшую жизнь хочу связать с военным делом, но не на море, а на суше", — делится Владислав.
Матросу Алмасу Айгазинову 23 года. Он решил отдать долг Родине после получения высшего образования.
"Дни здесь проходят быстро, потому что служба интересная. Не бывает такого, чтобы сегодняшний день был похожий на вчерашний. Ежедневно у нас проходят тренировки. Трудностей на службе не испытываю. Командиры относятся лояльно, случаев рукоприкладства не наблюдал. Планирую в дальнейшем переехать в Астану и работать по профессии. Я — электромеханик, являюсь выпускником Экибастузского колледжа инновационного Евразийского университета. Дома меня ждут родители, старший брат и младший брат, которому восемь лет. Каждый раз, когда общаемся с ним по видеовызову, вижу, как тяжело ему сдержать слезы. Скучает без меня, но очень гордится. Я бы хотел, чтобы в будущем он тоже служил здесь", — говорит Алмас.
На обед сегодня у военных моряков суп-харчо, салат винегрет, пшённая каша с подливой, хлеб и сметана. Готовят моряки сами.
На праздники могут позволить себе праздничные блюда. Например, на Новый год обязательно приготовление салата оливье.
Оказание медицинской помощи осуществляется в госпитале. Также военнослужащие имеют возможность бесплатно лечить зубы.
Многие молодые парни, которым предстоит служить в армии, мечтают попасть в ряды Военно-морских сил Казахстана. По информации оборонного ведомства, оказаться на "море", а не на берегу, можно по распределению военкомата: ничего сверхъестественного от юноши не потребуется. Однако молодых парней стоит предупредить о некоторых важных нюансах.
В первую очередь, стоит отметить, что есть критерии отбора на службу в Военно-морских силах республики Казахстан.
Например, при предназначении призывников ВМС их рост не должен превышать 186 сантиметров и быть не ниже 160 сантиметров.
Тем не менее, с ростом выше 186 сантиметров тоже имеется вариант надеть тельняшку. Если призывник соответствует остальным параметрам и проявляет желание служить в ВМС, то его могут направить в береговые подразделения.
Также для зачисления на прохождение срочной службы на море необходимо успешно пройти психологическое тестирование.
Кроме этих важных требований, при отборе призывников приоритет отдается тем, кто имеет образование в военно-морском училище — такие навыки обязательно пригодятся на корабле будущему матросу.
Если призывник желает попасть в ряды Военно-морских сил следует заявить о своем намерении при прохождении медицинской комиссии. Это важно, так как к кандидатам предъявляются жёсткие требования к их физическому состоянию: у будущих моряков должно быть отменное здоровье. Это обусловлено тем, что матрос обязательно должен быть физически крепким, а также эмоционально устойчивым.
Шанс оказаться на море, а не в сухопутных войсках невелик, потому как основная часть моряков — контрактники, а не солдаты срочной службы. Отсюда и "конкуренция за место под Солнцем".
Невзирая на все тяготы корабельной службы, строгую дисциплину, устав, многие молодые парни готовы бороться за честь служить в Военно-морских силах, потому что каждый понимает: стать членом боевого экипажа удается отнюдь не каждому.
-
Trend news
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 893
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 801
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 834
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 880
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 908
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 5001
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 926
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1025
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1168
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1076
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1030
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1075
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 7377
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1724
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3503
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2763
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8087
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1348
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1427
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1306
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4746
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1292
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6593
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3535
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1915
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18696
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4194
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3353
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2241
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3180
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20824
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2896
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2302
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2071
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2276
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6337
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11079
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2640
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4013
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2963
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15547
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 3662
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2652
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2306
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5347
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2702
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4290
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4633
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6179
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 11919
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2760
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3662
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 37828
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2821
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3065
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3684
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2909
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 6082
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3950
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3599
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7230
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 4045
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3193
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3425
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 14246
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3348
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 13236
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16376
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3667
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 5397
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2670
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8628
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17997
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26961
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4966
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3886
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 5045
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 3340
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3683
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 44334
-
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 653
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 836
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 685
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1547
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1262
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1080
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1095
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1403
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1332
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1080
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1674
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1212
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1579
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1659
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1587
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1600
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6479
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1740
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1814
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1832
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2026
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1757
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2497
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2068
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2083
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2675
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2344
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2154
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2882
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2778
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2666
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2494
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3321
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3627
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3170
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4084
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3831
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3306
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3820
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4043
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3329
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4369
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4229
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4129
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4707
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3607
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3932
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4041
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4497
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4392
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4975
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4630
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4290
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3949
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4078
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4463
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4940
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5040
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5157
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4972
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 6833
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5694
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4828
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5305
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4845
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4482
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4764
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4802
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4988
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5500
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5574
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4510
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6310
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 5133
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5540
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 5053
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5539
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5643
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 6412
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4825