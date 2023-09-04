Военная школа-интернат открылась в Атырау

В Атырау открылась специализированная военная школа-лицей-интернат "Сармат", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Главная задача лицея — дать подросткам высокий уровень образования, сформировать у них такие качества, как мужество, выносливость, настойчивость, стойкий характер, высокую культуру, способствовать развитию патриотических чувств и гражданского долга.

В 7,8 и 9-е классы специализированной школы-интерната зачислены 150 учащихся. Планируется, что в следующем году их количество увеличится вдвое. Здесь работают 14 педагогов. По словам директора учебного заведения Нурлана Елеуова, школа рассчитана на 300 учеников, которые в будущем хотят связать свою деятельность с военной службой. Учащиеся будут обеспечены шестиразовым питанием, военной формой, школьными принадлежностями, спортивным инвентарём и общежитием.

Основной уклон в учебном заведении будет сделан на изучение детьми естествознания, математических наук и получение навыков по НВП.