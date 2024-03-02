Водителя спасли из повисшего на мосту грузовика

В США водителя удалось извлечь из грузовика, свисавшего с моста Луисвилля через реку Огайо, передает BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Российская газета".

Спасательную операцию в прямом эфире показал Fox News. После сообщения об аварии на место прибыли сотрудники службы экстренного реагирования Луисвилля.

По словам местных жителей, грузовик компании по доставке продуктов питания двигался по мосту и в какой-то момент выехал на встречную полосу, а затем врезался в ограждение.

Прицеп фургона оказался прижатым к балкам конструкции моста, из-за чего машина не рухнула в воду. По веревке спасатели спустились в кузов автомобиля, достали водителя и перенесли его в безопасное место. Какие повреждения получил пострадавший, не уточняется.