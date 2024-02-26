Водителя "скорой" избили в Темиртау
Сегодня, 15:24
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Сегодня, 15:24Сегодня, 15:24
116Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Ещё один водитель скорой пострадал от рук хулиганов в Казахстане. На сотрудника экипажа, прибывшего на вызов, напали в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в департаменте полиции Карагандинской области, инцидент произошёл 26 февраля около часу ночи.
"В Темиртау во дворе многоэтажного дома неизвестные нанесли телесные повреждения 45-летнему водителю бригады скорой помощи, который с медперсоналом прибыл на вызов. В результате потерпевший обратился в медицинское учреждение без госпитализации", - сообщили в ДП.
По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых в возрасте 25 и 29 лет. Они водворены в изолятор временного содержания.
Возбуждено уголовное дело.
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