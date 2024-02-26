Водителя "скорой" избили в Темиртау

Ещё один водитель скорой пострадал от рук хулиганов в Казахстане. На сотрудника экипажа, прибывшего на вызов, напали в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в департаменте полиции Карагандинской области, инцидент произошёл 26 февраля около часу ночи.

"В Темиртау во дворе многоэтажного дома неизвестные нанесли телесные повреждения 45-летнему водителю бригады скорой помощи, который с медперсоналом прибыл на вызов. В результате потерпевший обратился в медицинское учреждение без госпитализации", - сообщили в ДП.

По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых в возрасте 25 и 29 лет. Они водворены в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело.