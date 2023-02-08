Водители Уральска жалуются на дефицит газа

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Автовладельцы в Уральске жалуются на отсутствие сжиженного газа в свободной продаже. Они не могут заправить свои автомобили с вечера 6 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

По словам водителей, даже если на АГЗС есть газ, его продают по талонам.

По информации управления энергетики и ЖКХ ЗКО, дефицит газа в 1,5 тонны образовался из-за ремонтных работ на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.

"Завод остановился на ремонт минимум на две недели. В нашу область мы привозим газ из Актобе – с завода АО "СНПС Актобемунайгаз" и из Атырау – с АНПЗ. Министерство энергетики определяет нам лимиты. На первый квартал мы должны были получить 10 тысяч тонн сжиженного газа, в феврале у нас по плану две поставки на 3,2 тонны. Но по факту мы получили газа в разы меньше", – рассказал руководитель управления Мирас Мулкай.

Чтобы решить проблему с дефицитом сжиженного газа в регионе, власти ЗКО ведут переговоры с ТОО "Жаикмунай" о дополнительных поставках газа на АГЗС с Чинаревского месторождения. По словам Мираса Мулкая, вопрос планируют решить в течение двух-трёх дней.

Также в управлении энергетики и ЖКХ отметили, что в Уральске по талонам отпускают газ только заправки компании "Нефтэк", на остальных АГЗС должны заправлять за наличный расчёт.