В США водители Tesla бросают машины на улице из-за морозов

Необычно низкая температура в Чикаго стала причиной отключения зарядных станций электромобилей Tesla, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Autorambler.ru.

По рассказам очевидцев, общественные зарядные станции в Чикаго стали похожи на "автомобильные кладбища" — их окружают десятки электромобилей, нуждающихся в подзарядке, сообщает FOX 32 Chicago.

Отмечается, что некоторые водители решили бросить свои автомобили, при этом другие стоят в длинных очередях к немногим оставшимся станциям.

"У нас здесь куча мёртвых роботов", — рассказал один из водителей.

В компании Tesla пока не прокомментировали ситуацию. Автомобильный эксперт из Чикагской ассоциации автомобильной торговли Марк Билек считает, что электромобили всё еще являются новой технологией, которой еще предстоит пройти определённый путь из проб и ошибок.