Водители Шымкента накатали почти восемь миллиардов тенге штрафов

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Почти восемь миллиардов тенге штрафов за 10 месяцев накатали автовладельцы южного мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в прошлом месяце заявил, что 45 процентов ДТП по всей стране совершается в Шымкенте. Об этом говорит статистика.

"За 10 месяцев в третьем мегаполисе выявлено 846 тысяч 395 правонарушений на дорогах. Наложено штрафов на сумму семь миллиардов 810 миллионов 521 тенге, из которых уже пять миллиардов тенге выплачено. Чаще всего в Шымкенте превышают допустимую скорость", — рассказал начальник управления административной полиции Шымкента Ергали Сулейменов.

Наводят порядок и на дорогах Туркестанской области. Там минимизировать нарушения ПДД решили необычным способом — дронами. Теперь камеры будут выявлять нарушения на трассах региона, результаты уже есть, рассказали в полиции.

Начальник областного департамента полиции рассказал, что люди чаще всего жалуются на нарушения ПДД на трассах республиканского значения. За 10 месяцев в регионе выписано штрафов чуть меньше чем в Шымкенте, на общую сумму шесть миллиардов тенге.

"В основном люди жалуются на нарушения ПДД на трассах, к примеру, многие ездят по дороге с несколькими тележками без опознавательных знаков. Мы будем работать над этим. Я дал указание", — сказал начальник Департамента полиции Туркестанской области.

При этом, с начала года в Казахстане, во время ДТП погибли свыше двух тысяч человек. Более 15 тысяч человек получили ранения различной степени. Полицейские просят водителей быть бдительными на дорогах.