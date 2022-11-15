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  • Водители Шымкента накатали почти восемь миллиардов тенге штрафов
pixabay.com Сегодня, 08:56
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Сегодня, 08:56
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Фото: pixabay.com

Водители Шымкента накатали почти восемь миллиардов тенге штрафов

Почти восемь миллиардов тенге штрафов за 10 месяцев накатали автовладельцы южного мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в прошлом месяце заявил, что 45 процентов ДТП по всей стране совершается в Шымкенте. Об этом говорит статистика.

"За 10 месяцев в третьем мегаполисе выявлено 846 тысяч 395 правонарушений на дорогах. Наложено штрафов на сумму семь миллиардов 810 миллионов 521 тенге, из которых уже пять миллиардов тенге выплачено. Чаще всего в Шымкенте превышают допустимую скорость", — рассказал начальник управления административной полиции Шымкента Ергали Сулейменов.

Наводят порядок и на дорогах Туркестанской области. Там минимизировать нарушения ПДД решили необычным способом — дронами. Теперь камеры будут выявлять нарушения на трассах региона, результаты уже есть, рассказали в полиции.

Начальник областного департамента полиции рассказал, что люди чаще всего жалуются на нарушения ПДД на трассах республиканского значения. За 10 месяцев в регионе выписано штрафов чуть меньше чем в Шымкенте, на общую сумму шесть миллиардов тенге.

"В основном люди жалуются на нарушения ПДД на трассах, к примеру, многие ездят по дороге с несколькими тележками без опознавательных знаков. Мы будем работать над этим. Я дал указание", — сказал начальник Департамента полиции Туркестанской области.

При этом, с начала года в Казахстане, во время ДТП погибли свыше двух тысяч человек. Более 15 тысяч человек получили ранения различной степени. Полицейские просят водителей быть бдительными на дорогах.

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#статистика #штрафы #ПДД
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:56
166
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