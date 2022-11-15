Лента новостей
- Каракат Абден намерена подать иск в суд на блогера 09:43 0
- Водители Шымкента накатали почти восемь миллиардов тенге штрафов 08:56 166
- В восстановительных работах на ТЭЦ Риддера задействовали ещё 150 человек 08:28 247
- Злостных неплательщиков алиментов трудоустраивают в Павлодарской области 08:18 235
- Снес остановку в Петропавловске: врачи рассказали о состоянии детей 07:50 341
- Многоэтажки Темиртау страдают от плохого отопления 06:35 323
- Услуги кинотеатров в Казахстане подорожали на 10% 05:26 313
- Загадочную смерть на ж/д путях расследуют в Карагандинской области 04:14 658
- Стало известно о запрете ОАЭ пускать россиян без обратных билетов на самолет 03:22 666
- Рост младенческой смертности фиксируют в Костанайской области 02:07 398
- Сотни нарушений выявили на ТЭЦ в ВКО 01:53 588
- На 16 тысяч домашних животных повесили светоотражающие ленты туркестанские полицейские 01:16 387
- Инспекторы раскритиковали борьбу с замором рыбы в Павлодаре 00:40 414
- Каракат Абден: "Уделяйте больше внимания не кандидатам, а избирателям" 00:10 459
- 77,5% казахстанцев намерены участвовать в голосовании на досрочных президентских выборах – соцопрос 14.11.2022 376
- В Казахстане усилено патрулирование республиканских трасс 14.11.2022 398
- С жителей Риддера не будут взимать плату за услуги ТЭЦ за ноябрь 14.11.2022 558
- Семье погибшего пожарного подарили квартиру в Абайской области 14.11.2022 721
- Нарушения при проведении опросов общественного мнения выявили в Казахстане 14.11.2022 386
- На выборы президента в Казахстане можно прийти с цифровым удостоверением личности 14.11.2022 424
- "Лучше, чем Питер" — релокант из России об Алматы 14.11.2022 3972
- Сколько независимых наблюдателей будут следить за выборами президента в Казахстане 14.11.2022 341
- Токаев: Будущее нашей страны – в руках молодёжи 14.11.2022 390
- Выборы-2022: кандидаты в президенты убеждают избирателей в регионах отдать за них голоса 14.11.2022 481
- ЦИК отозвала аккредитацию двух международных наблюдателей 14.11.2022 381
- Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по водному поло 14.11.2022 443
- Часть Атырау осталась без электроэнергии 14.11.2022 381
- В столице родилась тройня Касым, Жомарт и Кемел 14.11.2022 979
- В Украине не откроют избирательный участок для выборов президента Казахстана 14.11.2022 379
- Землетрясение произошло в Алматинской области 14.11.2022 476
- Создана комиссия по реорганизации Национальной академии наук РК 14.11.2022 914
- КНБ задержал участника трансграничной преступной группировки в РК 14.11.2022 562
- Казахстанцев нет среди пострадавших при взрыве в туристическом центре Стамбула - МИД 14.11.2022 532
- Какие купюры подделывают чаще всего в Казахстане 14.11.2022 345
- Казахстанцев предупредили о сильных морозах в ряде регионов 14.11.2022 9877
- Президент принял посла США 14.11.2022 533
- В Сети опубликовали кадры задержания предполагаемой террористки в Стамбуле 14.11.2022 2467
- Бакытгуль Хаменова попросила судью об оправдании 14.11.2022 952
- Салтанат Турсынбекова предложила своей оппонентке Каракат Абден сняться с предвыборной гонки 14.11.2022 540
- Россия передаст трёх амурских тигров Казахстану в 2025 году 14.11.2022 428
- Выброс сероводорода мог стать причиной гибели тюленей на Каспии - Минэкологии 14.11.2022 408
- Обновлены требования для въезда казахстанцев в Китай 14.11.2022 421
- В Казахстане свыше 400 тысяч больных диабетом обеспечиваются бесплатными лекарствами - Минздрав 14.11.2022 369
- Президент Казахстана принял верительные грамоты у послов ряда государств 14.11.2022 504
- "Дочку" "Самрук-Казына" возглавил бывший председатель правления Казпочты 14.11.2022 595
- Белый медвежонок Айка поселится в зоопарке Алматы 14.11.2022 378
- Премьер-министр подписал постановление об определении границ Улытауской области 14.11.2022 420
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции 14.11.2022 559
- На свадьбе в Шымкенте стреляли из двух автоматов 14.11.2022 1461
- В Казахстане запретили охоту на особо охраняемых природных территориях 14.11.2022 849
- Первый смертельный приговор вынесли в Иране за участие в антиправительственных выступлениях 14.11.2022 439
- Алан Курмангалиев взял "бронзу" международного турнира по настольному теннису в Словакии 14.11.2022 373
- Казахстанец стал чемпионом мира по Counter-Strike и принёс команде 500 тысяч долларов 14.11.2022 474
- Министр экологии пожаловался, что казахстанцы мало едят рыбы 14.11.2022 600
- Одежда в Казахстане подорожала за год почти на 15 процентов 14.11.2022 423
- В Казахстане на 95 процентов оцифрованы госуслуги в социально-трудовой сфере 14.11.2022 419
- "Я горжусь каждым учеником". Учитель химии из TikTok рассказал о том, как обучать детей с помощью аниме 14.11.2022 676
- Банду рэкетиров задержали полицейские в Акмолинской области 14.11.2022 1642
- Подозреваемого в организации теракта в Стамбуле задержали в Турции 14.11.2022 909
- Видео трогательной встречи Алимханулы и Бентли после боя появилось в Сети 14.11.2022 6318
- Коронавирус выявили у 29 казахстанцев за сутки 14.11.2022 595
- 100 тонн золотосодержащей руды изъяли у чёрных старателей в области Абай 14.11.2022 892
- Пользователи Telegram теперь могут продавать свои никнеймы на Fragment 14.11.2022 443
- В медучреждениях Астаны не хватает 140 врачей 14.11.2022 478
- Казахстанский полицейский завоевал бронзу на Кубке Азии в Казани 14.11.2022 403
- На берегу Урала обнаружен схрон боеприпасов 14.11.2022 702
- Застрявших в снежных заносах людей с собакой эвакуировали в ВКО 14.11.2022 529
- Взрыв в Стамбуле совершила женщина, заявили власти Турции 14.11.2022 1612
- iPhone 13 разыграют на выборах в Уральске 14.11.2022 457
- Главным тренером ФК "Каспий" стал Кахабер Цхададзе 14.11.2022 509
- В Риддере с 14 ноября заработают школы и детсады 13.11.2022 573
- Власти Турции после взрыва разыскивают подозрительную девушку 13.11.2022 2225
- Стрелял в воздух на свадьбе: хулигана задержали в Кызылорде 13.11.2022 533
- Трогательным видео о спасении щенка поделились сотрудники ЧС в Актобе 13.11.2022 486
- Взрыв в Стамбуле: Эрдоган сообщил о возросшем числе погибших 13.11.2022 2684
- Генконсульство РК выясняет, нет ли казахстанцев среди пострадавших от взрыва в Стамбуле 13.11.2022 555
- Случаи ожирения участились в ЗКО 13.11.2022 495
- Дождь, снег и туман. Какой будет погода в Казахстане в понедельник 13.11.2022 583
- Взрыв прогремел в центре Стамбула 13.11.2022 1045
- Потрясающий гол помог "Барысу" прервать серию поражений в КХЛ 13.11.2022 673
Водители Шымкента накатали почти восемь миллиардов тенге штрафов
Почти восемь миллиардов тенге штрафов за 10 месяцев накатали автовладельцы южного мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в прошлом месяце заявил, что 45 процентов ДТП по всей стране совершается в Шымкенте. Об этом говорит статистика.
"За 10 месяцев в третьем мегаполисе выявлено 846 тысяч 395 правонарушений на дорогах. Наложено штрафов на сумму семь миллиардов 810 миллионов 521 тенге, из которых уже пять миллиардов тенге выплачено. Чаще всего в Шымкенте превышают допустимую скорость", — рассказал начальник управления административной полиции Шымкента Ергали Сулейменов.
Наводят порядок и на дорогах Туркестанской области. Там минимизировать нарушения ПДД решили необычным способом — дронами. Теперь камеры будут выявлять нарушения на трассах региона, результаты уже есть, рассказали в полиции.
Начальник областного департамента полиции рассказал, что люди чаще всего жалуются на нарушения ПДД на трассах республиканского значения. За 10 месяцев в регионе выписано штрафов чуть меньше чем в Шымкенте, на общую сумму шесть миллиардов тенге.
"В основном люди жалуются на нарушения ПДД на трассах, к примеру, многие ездят по дороге с несколькими тележками без опознавательных знаков. Мы будем работать над этим. Я дал указание", — сказал начальник Департамента полиции Туркестанской области.
При этом, с начала года в Казахстане, во время ДТП погибли свыше двух тысяч человек. Более 15 тысяч человек получили ранения различной степени. Полицейские просят водителей быть бдительными на дорогах.
-
Trend news
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3092
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 7111
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 2434
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 1616
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 1758
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 8573
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 40008
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1479
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1171
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 10840
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2049
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18143
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3509
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2351
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3810
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7884
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6075
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2043
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9745
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1682
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1759
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2505
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34315
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2526
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3720
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2331
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3379
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3623
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 43467
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2080
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58226
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14361
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 17525
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3167
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3038
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4071
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4226
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5527
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13416
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6673
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89558
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5601
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5117
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13996
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7320
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4014
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4350
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34149
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5142
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6262
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13179
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12390
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9124
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301756
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9615
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8936
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26167
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9441
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9186
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16262
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11824
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11579
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13291
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29726
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11316
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15038
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22564
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13039
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13550
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10410
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30505
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10490
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349791
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 39013
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11385
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11915
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17822
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 11120
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 51044
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 16049
-
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 619
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 722
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 942
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 607
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1007
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 765
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 958
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 907
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1051
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1218
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1071
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1223
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1455
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1454
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1662
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2139
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2462
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2118
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2381
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2274
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2371
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2384
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2143
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2628
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2871
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2587
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20787
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2897
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2744
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2760
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7846
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3483
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14018
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12175
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12186
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12776
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11780
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16084
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12837
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14291
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15271
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14969
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12523
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12951
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30274
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13936
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16511
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13028
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14218
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14888
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16148
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14318
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16287
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15823
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16988
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16900
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33528
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17365
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18347
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17985
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18906
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18820
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28032
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18308
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25603
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36350
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20072
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26668
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24807
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26592
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22673
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24206
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22520
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22128
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22091
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37788
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24160
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22234
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27425
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 26370