Водители маршруток устроили акцию протеста в Павлодаре

Фото: pavon.kz

Водители нескольких маршруток в Павлодаре отказались возить пассажиров. Днём они пролетали мимо остановок, даже не притормаживая, оставляя людей мерзнуть на улице. BaigeNews.kz выяснил, что произошло.

На ситуацию павлодарцы пожаловались в соцсетях. Некоторые из них из-за отсутствия транспорта опоздали на работу и по другим своим делам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@ti.pavlo)

Выяснилось, что таким образом водители общественного транспорта выразили несогласие с введением дифференцированного тарифа на проезд.

"У любых изменений имеются сторонники и противники. Сегодня в 11:30 водители нескольких маршруток снялись с рейсов для записи видеообращения к властям и встречи с руководством парка. После чего часть их них вернулась к работе. До 26 декабря будет проведена встреча водителей, руководителей парков и представителей МИО для обсуждения ситуации и выработки решения по данной ситуации", — сообщили в акимате города.

Перевозчикам в Павлодара из бюджета выплачиваются возмещения за проезд льготных категорий граждан и субсидии на обслуживание социально значимых маршрутов. До введения системы электронного билетирования (до марта 2021 года) власти опирались на данные автопарков. С 1 декабря в городе ввели дифференцированный тариф (оплата по картам дешевле чем наличными).

"Система электронного билетирования и учёта пассажиропотока позволяет определить объёмы выплат. Ранее у городских властей и перевозчиков из-за отсутствия точных данных о количестве перевезённых пассажиров возникали разногласия по размерам возмещений. Теперь деньги из бюджета выплачиваются согласно электронной отчётности, по факту", — уточнили в акимате.

С начала года бюджет возместил перевозчикам 660 181 521 тенге. ТОО "Автобусный парк №1" получил 173 миллиона тенге, ТОО "Павлодарский автокомбинат" — 146,8 миллиона, ТОО ТФ "Таксомотор" — 120,7 миллиона, ТОО фирма "РАС" — 21,3 миллиона, ООПГДОИ "Оптимист" — 26,7 миллиона.

25 маршрутов общественного транспорта в Павлодаре признаны социально значимыми и получают субсидии из бюджета.

"Вопрос субсидирования еще шести маршрутов малого класса прорабатывается. Эти выплаты компенсируют разницу между утверждённым тарифом и расчетным (это затраты на топливо, электроэнергию, смазочные материалы, ремонт и техническое обслуживание автобусов, заработная плата водителей и кондукторов, накладные расходы и др.). Тариф в размере 80 или 130 тенге не может покрыть этих расходов", — заявили в акимате.

С начала года автопредприятиям в качестве субсидий выплачены 1,4 миллиарда тенге. Сумма субсидирования корректируется ежемесячно в зависимости от выполненных рейсов и фактически перевезенных пассажиров.