Водитель выехал на рельсы и погиб в Мангистауской области

Смертельное ДТП произошло на железной дороге в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В селе Шетпе мужчина на легковом автомобиле выехал на рельсы и погиб на месте. Сотрудники правоохранительных органов считают, что 42-летний водитель не справился с управлением. Однако что конкретно произошло, было ли опрокидывание и если да, то по какой причине, предстоит выяснить следствию.

Об участии железнодорожного траспорта в аварии не сообщается.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ОП Мангистауского района по статье 345 ч.3 УК РК. Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — рассказала исполняющая обязанности пресс-секретаря департамента полиции Мангистауской области Жаннур Танатарова.

Железная дорога в Казахстане время от времени становится местом различных происшествий. На станции Караганозек в Карагандинской области 15-летнего подростка ударило током от контактной сети, когда взобрался на крышу грузового поезда.

В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций. Он получил сильные ожоги электрическим током, играя на железнодорожном полотне. В больницу его доставили в критическом состоянии, мальчик провёл три месяца в реанимации.