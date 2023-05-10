Карагандинского подростка ударило током на крыше вагона

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На станции Караганозек в Карагандинской области 15-летний подросток взобрался на крышу грузового поезда. Его ударило током от контактной сети. Об этом сообщили в АО "НК "КТЖ", передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 7 мая около 19:00. Юношу госпитализировали в больницу с термическими ожогами.

"Национальная железнодорожная компания уделяет особое внимание работе по профилактике детского травматизма. КТЖ призывает родителей разъяснять детям правила нахождения на железной дороге. Железнодорожники регулярно проводят профилактические мероприятия и рассказывают школьникам, что железная дорога - не место для игр, а зона повышенной опасности", - предостерегли сотрудники компании казахстанских родителей.

Напомним, в Шымкенте десятилетний мальчик перенёс 19 операций после удара током на железной дороге.