Водитель сутки не спал и погиб в жутком ДТП в Атырауской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Доссор-Кульсары-Бейнеу. Столкнулись Газель и КамАЗ, в результате оба автомобиля загорелись, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, трагедия случилась в семь утра 9 марта. 24-летний водитель Газели скончался на месте.

"Полицейские в ходе проверки транспортных средств и последствий ДТП, изучив время движения автотранспорта с помощью устройства "Кибер-Шериф", установили, что водитель Газели без отдыха в течение суток управлял транспортом по маршрутам Актау-Уральск и Уральск-Атырау", — сообщили в департаменте полиции.

Правоохранители напомнили водителям, что в дальних поездках ваэно вовремя отдыхать.

"Водители транспортных средств обязаны помнить, что они несут ответственность за своё здоровье и жизнь", — отмечают полицейские.