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Водитель скутера погиб в ДТП в Шымкенте

Сегодня, 17:20
АВТОР
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uralskweek.kz Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20
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Фото: uralskweek.kz

Несовершеннолетний водитель скутера на скорости выехал на бордюр и от полученных травм скончался на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

"Скутер двигался в сторону города, по неосвещенной дороге. Парень ехал, не соблюдая скоростной режим, по словам очевидцев у него был пассажир", - пишет издание.

Служба скорой помощи, не успела доставить пациента в больницу, 16-летний парень умер, не приходя в сознание.

"По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Проводится расследование", - сообщили в полиции.

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