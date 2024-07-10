Водитель скутера погиб в ДТП в Шымкенте

Несовершеннолетний водитель скутера на скорости выехал на бордюр и от полученных травм скончался на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

"Скутер двигался в сторону города, по неосвещенной дороге. Парень ехал, не соблюдая скоростной режим, по словам очевидцев у него был пассажир", - пишет издание.

Служба скорой помощи, не успела доставить пациента в больницу, 16-летний парень умер, не приходя в сознание.