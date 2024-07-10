Водитель скутера погиб в ДТП в Шымкенте
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
55Фото: uralskweek.kz
Несовершеннолетний водитель скутера на скорости выехал на бордюр и от полученных травм скончался на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
"Скутер двигался в сторону города, по неосвещенной дороге. Парень ехал, не соблюдая скоростной режим, по словам очевидцев у него был пассажир", - пишет издание.
Служба скорой помощи, не успела доставить пациента в больницу, 16-летний парень умер, не приходя в сознание.
"По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Проводится расследование", - сообщили в полиции.