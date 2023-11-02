Водитель сбил ребёнка и скрылся в Мангистауской области

Мангистауские полицейские разыскивают водителя, который сбил семилетнюю девочку и скрылся с места аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Во дворе одного из домов в селе Мангистау водитель легкового автомобиля сбил семилетнюю девочку и скрылся с места аварии. Момент запечатлела камера видеонаблюдения.

В полиции рассказали, что вызов поступил из детской больницы, а родители девочки к ним не обращались.