  • 3 Ноября, 05:51
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Водитель сбил ребёнка и скрылся в Мангистауской области

Вчера, 15:28
АВТОР
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скрин видео Вчера, 15:28
Вчера, 15:28
507
Фото: скрин видео

Мангистауские полицейские разыскивают водителя, который сбил семилетнюю девочку и скрылся с места аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Во дворе одного из домов в селе Мангистау  водитель легкового автомобиля сбил семилетнюю девочку и скрылся с места аварии. Момент запечатлела камера видеонаблюдения.

В полиции рассказали, что вызов поступил из детской больницы, а родители девочки к ним не обращались.

"В детскую больницу была доставлена пострадавшая девочка семи лет. После оказания медицинской помощи отпущена домой. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению автомашины и водителя. Также изучаются камеры видеонаблюдения", - рассказали в ведомстве.

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