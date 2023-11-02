Водитель сбил ребёнка и скрылся в Мангистауской области
Вчера, 15:28
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Вчера, 15:28Вчера, 15:28
507Фото: скрин видео
Мангистауские полицейские разыскивают водителя, который сбил семилетнюю девочку и скрылся с места аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Во дворе одного из домов в селе Мангистау водитель легкового автомобиля сбил семилетнюю девочку и скрылся с места аварии. Момент запечатлела камера видеонаблюдения.
В полиции рассказали, что вызов поступил из детской больницы, а родители девочки к ним не обращались.
"В детскую больницу была доставлена пострадавшая девочка семи лет. После оказания медицинской помощи отпущена домой. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению автомашины и водителя. Также изучаются камеры видеонаблюдения", - рассказали в ведомстве.
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