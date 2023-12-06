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Водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП в Щучинске

Сегодня, 19:57
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 19:57
Сегодня, 19:57
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

31-летний мужчина за рулём авто сбил девушку у развлекательного комплекса и скрылся с места происшествия в Щучинске. Полицейские нашли машину возле одного из местных СТО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz

С многочисленными травмами пострадавшую доставили в больницу, но спасти её не удалось.

На месте ДТП полицейские обнаружили осколки деталей авто и другие следы аварии. Впоследствии машину нашли возле СТО. 31-летнего водителя задержали.

"При визуальном сравнении обнаружено сходство деталей, изъятых с места происшествия, и повреждений на транспортном средстве. В ходе расследования машина изъята и водворена на специализированную стоянку. По данному факту ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК - "Нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека"

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