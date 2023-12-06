Водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП в Щучинске

31-летний мужчина за рулём авто сбил девушку у развлекательного комплекса и скрылся с места происшествия в Щучинске. Полицейские нашли машину возле одного из местных СТО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

С многочисленными травмами пострадавшую доставили в больницу, но спасти её не удалось.

На месте ДТП полицейские обнаружили осколки деталей авто и другие следы аварии. Впоследствии машину нашли возле СТО. 31-летнего водителя задержали.