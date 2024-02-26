Водитель пострадал при возгорании грузовика в Шымкенте

В Шымкенте водитель грузового автомобиля пострадал из-за возгорания моторного отсека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщили в МЧС, 26 февраля в 13:55 часов на проспекте Байдибек би Абайского района в Шымкенте загорелся моторный отсек грузового автомобиля. Водителя 2002 года рождения госпитализировали до прибытия пожарных.

На место выехали 12 человек и четыре единицы техники ДЧС. Спустя 20 минут огонь удалось локализовать, спустя еще девять минут пожар потушили полностью.