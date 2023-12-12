Водитель-наркоман насмерть сбил подростка в Алматы

В Алматы лишь спустя сутки задержали водителя, насмерть сбившего подростка, переходившего дорогу по "зебре", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Трагедия произошла в микрорайоне Калкаман.

После совершения ДТП водитель ГАЗ-53 скрылся. А пострадавший скончался до приезда медиков.

"Спустя сутки водитель задержан в Алматинской области в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Машина обнаружена на соседней улице, там он её бросил после наезда, а сам скрылся в пешем порядке. В ходе проверки установлено, что в 2020 году водитель лишён права управлять транспортными средствами на семь лет", – рассказал начальник отдела розыска УМПС ДП Алматы Кайсар Тулебеков.

Мужчину взяли под стражу. Факт расследуется по части 3 статьи 345 УК РК и статье 347 УК РК.