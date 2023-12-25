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Водитель грузовика погиб в жутком ДТП на трассе Самара-Шымкент

Сегодня, 16:17
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
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Фото: pxhere.com

Крупное ДТП произошло около 11:00 на трассе М-32 “Граница РФ (на Самару) - Шымкент”. Подробности сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

На 987-м километре дороги большегруз Volvo, следовавший из Иргиза в направлении села Карабутак, не убедившись в безопасности выполнения обгона допустил встречное столкновение с грузовиком Merсedes.

В результате ДТП один человек погиб и один ранен. 

Во время осмотра места ЧП и экспертизы ДТП пропуск транспортных средств осуществляется через временную объездную дорогу.

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