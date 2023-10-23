Водитель детского сада насмерть сбил 5-летнего ребёнка в Туркестане

Водитель частного детского сада в Туркестане совершил наезд на 5-летнего мальчика, одного из воспитанников этого детсада. Мальчик скончался на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Туркестанской области.

В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК.

"Вечером водитель автомобиля марки "Hyundai Starex", перевозивший воспитанников частного детского сада, высадил ребёнка по дороге возле дома. В тот момент, когда малыш побежал перед автомашиной, не заметивший его водитель сбил ребенка. Малыш был доставлен в больницу, но скончался в реанимации", - говорится в сообщении полиции.

Водитель арестован. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Выясняется все обстоятельства происшествия.