Водитель детского сада насмерть сбил 5-летнего ребёнка в Туркестане
Сегодня, 09:59
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Сегодня, 09:59Сегодня, 09:59
321Фото: Baigenews.kz
Водитель частного детского сада в Туркестане совершил наезд на 5-летнего мальчика, одного из воспитанников этого детсада. Мальчик скончался на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Туркестанской области.
В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК.
"Вечером водитель автомобиля марки "Hyundai Starex", перевозивший воспитанников частного детского сада, высадил ребёнка по дороге возле дома. В тот момент, когда малыш побежал перед автомашиной, не заметивший его водитель сбил ребенка. Малыш был доставлен в больницу, но скончался в реанимации", - говорится в сообщении полиции.
Водитель арестован. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Выясняется все обстоятельства происшествия.
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