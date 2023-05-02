Водитель без прав управлял частным автобусом в Актобе

Фото: polisia.kz

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Автобус" в жилом массиве “Каргала” сотрудники патрульной полиции остановили пассажирский автобус. При проверке установлено, что водитель, перевозивший сотрудников частной компании, не имел водительского удостоверения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Автобус водворён на спецстоянку. На водителя составлен административный протокол по статье 612 части 4 КоАП РК. Административный суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму в размере 30 МРП.