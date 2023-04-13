Водитель без прав наездил штрафов на 4 млн тенге в ЗКО

Фото: kolesa.kz

Водитель без прав в Западно-Казахстанской области совершил 139 административных правонарушений за 10 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

За превышение скорости на данного водителя наложены административные штрафы на общую сумму четыре миллиона тенге.

"Пользуясь тем, что у авто нет казахстанской регистрации, местный лихач разъезжал по городу, не соблюдая правила дорожного движения. Он надеялся на то, что его автомобиль не смогут вычислить по базам, и его действия останутся безнаказанными", — рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Сообщается, что когда водителя задержали, оказалось, что у него нет водительского удостоверения. Машину водворили на штрафную стоянку, а нарушителю придётся оплатить штраф за игру в "Форсаж".