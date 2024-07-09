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Водитель автобуса пострадал от рук хулигана в Астане

Вчера, 23:10
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 23:10
Вчера, 23:10
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Фото: baigenews.kz

В Астане арестовали хулигана, распылившего перцовый баллончик, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент между водителями автобуса и автомобиля Kia произошёл днём на улице Калдаякова.

"Водитель машины подрезал маршрутный автобус, который заезжал на остановочную площадку. Затем он подошёл к автобусу и распылил на водителя перцовый баллончик, после чего скрылся", - сообщили в ДП Астаны.

37-летний водитель Kia задержан, авто забрали на коммунальную стоянку.

Решением суда за совершение хулиганства мужчину арестовали на 10 суток.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана Қаласының Полиция Департаменті (@police__astana)

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