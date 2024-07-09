Водитель автобуса пострадал от рук хулигана в Астане

В Астане арестовали хулигана, распылившего перцовый баллончик, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент между водителями автобуса и автомобиля Kia произошёл днём на улице Калдаякова.

"Водитель машины подрезал маршрутный автобус, который заезжал на остановочную площадку. Затем он подошёл к автобусу и распылил на водителя перцовый баллончик, после чего скрылся", - сообщили в ДП Астаны.