Водитель автобуса пострадал от рук хулигана в Астане
Вчера, 23:10
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Вчера, 23:10Вчера, 23:10
167Фото: baigenews.kz
В Астане арестовали хулигана, распылившего перцовый баллончик, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент между водителями автобуса и автомобиля Kia произошёл днём на улице Калдаякова.
"Водитель машины подрезал маршрутный автобус, который заезжал на остановочную площадку. Затем он подошёл к автобусу и распылил на водителя перцовый баллончик, после чего скрылся", - сообщили в ДП Астаны.
37-летний водитель Kia задержан, авто забрали на коммунальную стоянку.
Решением суда за совершение хулиганства мужчину арестовали на 10 суток.
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