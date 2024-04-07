Вода будет поступать в окрестности Кульсары ещё 3-4 дня — Бозумбаев

О текущей ситуации по паводкам в Атырауской области рассказал заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По Атырауской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации в Жылыойском районе. 5 апреля река Жем и её канал Курсай вышли из берегов вследствие подъёма уровня воды. Подтоплены 2 810 жилых домов в Кульсары. Из зон ЧС эвакуированы свыше 29 тысяч человек, из них более 7 тысяч детей. Вчера и сегодня мы посетили подтопленные населённые пункты", — сказал Бозумбаев на брифинге республиканского информационного штаба.

Вице-премьер сообщил, что вверх по течению реки Жем до границы Актюбинской области сегодня наблюдается понижение уровня воды в реке. За последние сутки снижение общего уровня воды произошло на 6 сантиметров. Однако это не является поводом для радости. По прогнозам специалистов, вода будет поступать в пределы Кульсары ещё в течение трёх-четырёх дней в связи с её большим объёмом вверх по течению.

"Для проведения аварийно-спасательных работ в области привлечены 9 тысяч человек, 234 единиц техники, 36 водооткачивающих и плавательных средств, в том числе по линии Министерства обороны 466 человек личного состава, 30 единиц техники, свыше 100 волонтёров", — сказал Бозумбаев.

Проводятся работы по укреплению дамб, укладке мешкотары, взрывные работы. Активное участие принимают жители Кульсары.

Ситуация находится на контроле акима области и руководства страны.